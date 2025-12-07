Más Información

Tepalcingo, Mor.- La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el que viajaban en un auto compacto, el cual se incendió como resultado de los impactos de arma de fuego. El Servicio Médico Forense extrajo los cuerpos calcinados de la camioneta, entre ellos un menor de edad, tres hombres y una mujer; también se reportó otra mujer lesionada por los mismos hechos.

El ataque armado ocurrió en la carretera que conecta Tepalcingo y Axochiapan, ambos de la zona oriente, a la altura de la comunidad de Agua Fría. Al interior del automóvil marca MG, elementos de la Policía Morelos localizaron los .

De acuerdo con los casquillos percutidos en la zona del ataque, el grupo agresor utilizó armas largas calibre .223.

Investigan homicidio de cinco personas en Morelos (07/12/2025). Foto: Especial
El reporte policial indica que los primeros respondientes encontraron a una mujer con, quien fue auxiliada en el sitio y trasladada de emergencia a un hospital.

Metros más adelante, un vehículo se encontraba en llamas y tras la intervención de Protección Civil extinguieron el fuego; en el interior estaban los cuerpos de las víctimas con lesiones de bala y calcinados.

Personal de la Fiscalía de la Región Oriente inició las primeras investigaciones.

aov

