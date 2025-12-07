Durante la conferencia de prensa realizada por Raúl Zepeda, secretario de Gobierno y Carlos Torres Piña, fiscal general del estado de Michoacán, se informaron los seguimientos y detalles de la explosión de un vehículo en inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

El fiscal dijo que hasta el momento se contabilizan cinco víctimas, entre los que se encuentran tres policías y dos personas más sin identificar. Se presume que una sería la que manejaba el vehículo.

Asimismo, comentó que las siete personas heridas ya se encuentran en hospitales y siendo atendidos.

Torres también informó la magnitud de la explosión, la cual alcanzó 300 metros lineales horizontales y 50 verticales, afectando diversas viviendas y dañando un total de 12 vehículos.

Lee también Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan 5 muertos y 5 heridos

El momento de la explosión

El sábado 6 de diciembre, se reportó la detonación de un vehículo con explosivos en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, dejando cinco muertos.

Tras los hechos, autoridades del estado en colaboración con la Fiscalía General de la República iniciaron una carpeta de investigación por delincuencia organizada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/ml