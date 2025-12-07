Más Información

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

Durante la conferencia de prensa realizada por Raúl Zepeda, secretario de Gobierno y Carlos Torres Piña, fiscal general del estado de Michoacán, se informaron los seguimientos y detalles de la en inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

El fiscal dijo que hasta el momento se contabilizan cinco víctimas, entre los que se encuentran tres policías y dos personas más sin identificar. Se presume que una sería la que manejaba el vehículo.

Asimismo, comentó que las siete personas heridas ya se encuentran en hospitales y siendo atendidos.

Torres también informó la magnitud de la explosión, la cual alcanzó 300 metros lineales horizontales y 50 verticales, afectando diversas viviendas y dañando un total de 12 vehículos.

El momento de la explosión

El sábado 6 de diciembre, se reportó la detonación de un en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, dejando cinco muertos.

Tras los hechos, autoridades del estado en colaboración con la Fiscalía General de la República iniciaron una carpeta de investigación por delincuencia organizada.

