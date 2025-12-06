Estalla coche bomba afuera de instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan un muerto y 10 heridos

Michoacán.- Un vehículo con explosivos estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán; reportan un muerto y 10 lesionados tras el ataque.

Autoridades de seguridad en el estado, informaron que hasta este momento, el saldo del ataque es de 10 lesionados y un muerto.

Informaron autoridades que minutos antes de las 12:00 horas de este sábado, un vehículo con explosivos estalló enfrente de la presidencia municipal, justo afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria.

Las fuentes consultadas reportan varias personas lesionadas y otras más fallecidas, sin que hasta el momento tengan todavía el saldo preliminar de este ataque.

La explosión dejó daños estructurales en varios vehículos, viviendas, negocios y hasta en el Hospital Comunitario.

Mandos de la Policía Comunitaria, acusaron que este fue un atentado perpetrado por grupos criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades municipales, pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio y de seguridad, estatales y federales para atender la emergencia.

ANTECEDENTES

El pasado 22 de febrero, esa misma organización criminal, se adjudicó el atentado con otro coche bomba en ese mismo municipio de la Sierra-Costa de Michoacán, colindante con el estado de Colima.

Además, que desde el 2019, el CJNG ha desatado una serie de ataques armados, incluso con drones cargados de explosivos y gases letales en contra de la población.

El pasado 25 de julio, una niña de 13 años de edad quedó lesionada en una de esas ofensivas del CJNG en la localidad de Los Viveros.

La menor fue rescatada por la Policía Comunitaria, ya que el personal militar de la zona se negó a acudir a la zona para prestarles ayuda.

maot