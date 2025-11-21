Los Reyes La Paz, Méx. -Dos personas sin vida y ocho más lesionadas fue el saldo que dejó un accidente ocurrido en la autopista México–Puebla, cuando una unidad de transporte público salió proyectada y terminó incrustada entre una casa y un poste de luz.

Según reportes preliminares, la unidad involucrada era una Urvan que transportaba pasajeros provenientes de Chalco.

El accidente ocurrió pasado el Eje 6, con dirección a la Ciudad de México, sobre las calles Lázaro Cárdenas y Álvaro Obregón, en el municipio de Los Reyes La Paz.

Al lugar llegaron rápidamente los servicios de emergencia, que trasladaron a los heridos a la Clínica 53 del municipio para su atención médica.

La circulación en la zona está afectada debido al trabajo de los cuerpos de emergencia. Se espera la llegada de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

