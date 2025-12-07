Más Información
Pachuca.- Se mantienen los trabajos de limpieza por el descarrilamiento de al menos nueve góndolas cargadas con sorgo, ocurrido ayer por la tarde en el patio de maniobras de la localidad de Mejía, en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo.
El incidente se registró durante la tarde de ayer en que nueve góndolas, seis de ellas completamente volcadas, colapsaron sobre la vía de acceso a las plantas del parque industrial de Atitalaquia.
De acuerdo con el reporte del lugar, no se registraron daños mayores ni personas heridas, por lo que únicamente continúan las labores de limpieza y levantamiento del material.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 77 de la ruta México–El Bajío. Personal de la empresa ferroviaria, así como autoridades locales, trabajaron en la zona para restablecer la operación, aunque se informó que no hubo afectación a la circulación ni riesgo para la población.
