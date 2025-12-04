Más Información

Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Senado inicia debate sobre Ley de Aguas; Morena y aliados rechazan moción suspensiva propuesta por el PAN

Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Congreso de Guanajuato aprueba matrimonio igualitario; castigan terapias de conversión sexual en menores de edad

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

Pachuca.- Autoridades policíacas desmantelaron un predio utilizado para el resguardo de unidades de carga presuntamente robadas en al menos cuatro estados del país, además de que el lugar también servía para actividades de .

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Neri, el inmueble se ubicaba en la localidad de La Loma, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, donde una llamada anónima alertó sobre la realización de actividades delictivas.

Mediante investigaciones de inteligencia, se logró ubicar el predio en el cual fueron localizados vehículos de carga robados en carreteras federales de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Autos de carga robados en diversas carreteras de estados (04/12/2025). Foto: Especial
Autos de carga robados en diversas carreteras de estados (04/12/2025). Foto: Especial

Lee también

De igual manera, se aseguraron 320 dosis de y 73 de cristal, narcóticos que presuntamente serían distribuidos en la región. Además, se recuperaron 12 plataformas una de ellas con reporte de robo, dos camiones uno cargado con tanques de gas y otro con reporte vigente de robo, cuatro dollys y cuatro cajas secas, estas últimas utilizadas para la comisión de delitos.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad, que ya realizan las investigaciones correspondientes y abrieron la carpeta de investigación ante la Procuraduría de Justicia.

El municipio de Tepetitlán está considerado uno de los focos rojos en Hidalgo por la comisión de delitos, principalmente aquellos relacionados con ely el narcomenudeo.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad, que ya realizan las investigaciones (04/12/2025). Foto: Especial
Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad, que ya realizan las investigaciones (04/12/2025). Foto: Especial
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]