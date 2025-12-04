Pachuca.- Autoridades policíacas desmantelaron un predio utilizado para el resguardo de unidades de carga presuntamente robadas en al menos cuatro estados del país, además de que el lugar también servía para actividades de narcomenudeo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, encabezada por Salvador Cruz Neri, el inmueble se ubicaba en la localidad de La Loma, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, donde una llamada anónima alertó sobre la realización de actividades delictivas.

Mediante investigaciones de inteligencia, se logró ubicar el predio en el cual fueron localizados vehículos de carga robados en carreteras federales de San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Autos de carga robados en diversas carreteras de estados (04/12/2025). Foto: Especial

De igual manera, se aseguraron 320 dosis de marihuana y 73 de cristal, narcóticos que presuntamente serían distribuidos en la región. Además, se recuperaron 12 plataformas una de ellas con reporte de robo, dos camiones uno cargado con tanques de gas y otro con reporte vigente de robo, cuatro dollys y cuatro cajas secas, estas últimas utilizadas para la comisión de delitos.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad, que ya realizan las investigaciones correspondientes y abrieron la carpeta de investigación ante la Procuraduría de Justicia.

El municipio de Tepetitlán está considerado uno de los focos rojos en Hidalgo por la comisión de delitos, principalmente aquellos relacionados con el robo de combustible y el narcomenudeo.

Todo el material quedó bajo resguardo de las autoridades de seguridad, que ya realizan las investigaciones (04/12/2025). Foto: Especial

