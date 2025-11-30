Mérida, Yucatán.- Un importante decomiso de droga se registró este domingo en un retén, ubicado en la carretera Mérida–Campeche, cerca de la entrada a la entidad.

Los primeros reportes indican que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron la marcha de un camión que ingresaba a la ciudad de Mérida con droga oculta entre la carga.

De acuerdo con información preliminar, los agentes asignados al punto de revisión detectaron inconsistencias en la documentación y en el comportamiento del conductor, por lo que procedieron a una inspección más detallada.

Detenidos por transportar droga en Yucatán (30/11/2025). Foto: Especial

Durante la revisión, fueron localizados varios paquetes sospechosos que, según los primeros datos, contenían sustancias ilícitas, al parecer, marihuana.

En el operativo fueron detenidos dos hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones pertinentes.

El camión también fue asegurado y trasladado a las instalaciones oficiales para continuar con el proceso legal y determinar el tipo y cantidad exacta de la droga.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad de droga que fue decomisada pero si se supo que era bastante.

