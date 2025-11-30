Más Información
Mérida, Yucatán.- Un importante decomiso de droga se registró este domingo en un retén, ubicado en la carretera Mérida–Campeche, cerca de la entrada a la entidad.
Los primeros reportes indican que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron la marcha de un camión que ingresaba a la ciudad de Mérida con droga oculta entre la carga.
De acuerdo con información preliminar, los agentes asignados al punto de revisión detectaron inconsistencias en la documentación y en el comportamiento del conductor, por lo que procedieron a una inspección más detallada.
Durante la revisión, fueron localizados varios paquetes sospechosos que, según los primeros datos, contenían sustancias ilícitas, al parecer, marihuana.
En el operativo fueron detenidos dos hombres, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones pertinentes.
El camión también fue asegurado y trasladado a las instalaciones oficiales para continuar con el proceso legal y determinar el tipo y cantidad exacta de la droga.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado la cantidad de droga que fue decomisada pero si se supo que era bastante.
