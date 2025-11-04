El secretario de Gobierno, César Cravioto, afirmó que se reforzará la supervisión en los puntos de tolerancia de consumo de marihuana de la CDMX para que se cumpla con los acuerdos establecidos en estos espacios, como son los horarios y la no venta de cannabis.

“Vamos a apretar a los responsables de estos puntos para que respeten el tema de los horarios y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) vamos también a reforzar para que si alguien está vendiendo, sea remitido a las instancias correspondientes”, dijo.

Este martes, EL UNIVERSAL dio a conocer que a tres meses de la reubicación de los espacios de tolerancia al consumo de la marihuana en la Ciudad de México, no todas las reglas acordadas entre autoridades capitalinas y los colectivos que administran estos sitios se cumplen por igual, por ejemplo, no siempre se respeta el horario o personas se acercan a vender marihuana.

Ante esto, el secretario de Gobierno aseveró que en los puntos donde se reubicaron estas actividades “hay mucho más orden” y se respetan los acuerdos, pero si en algún momento no se hace, se reforzará la supervisión.

Afirmó que personal de concertación política que monitorean diario estos espacios, y se ha avanzado en el orden, sobre todo en puntos como el Metro Hidalgo, la puerta de Los Leones en Chapultepec y en Avenida Juárez.

“En el tema del orden, del respeto a los acuerdos que se llevaron, hemos avanzado mucho respecto a los espacios que se tenían anteriormente sin ningún tipo de norma de supervisión ahí en el Metro Hidalgo, en la Puerta de los Leones y en la Avenida Juárez”, dijo.

