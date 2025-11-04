Con el objetivo de promover la detección temprana del cáncer de próstata y fomentar el cuidado integral de la salud en hombres mayores de 40 años, la alcaldía Benito Juárez realizó una jornada de salud masculina en la que se realizaron 250 pruebas gratuitas de antígeno prostático y 100 pruebas de glucosa a vecinos y visitantes de la demarcación.

Esta jornada se realizó a través de la Dirección de Servicios Médicos y de Salud, en coordinación con la Fundación TAO, reafirmando el compromiso del gobierno local con la prevención y el bienestar de la comunidad.

“En Benito Juárez impulsamos este tipo de estudios porque la detección oportuna puede salvar vidas. El cáncer de próstata no solo afecta al paciente, sino a toda la familia, por eso es fundamental actuar a tiempo. Continuaremos realizando estas acciones preventivas para cuidar la salud de nuestros vecinos”, expresó el alcalde Luis Mendoza.

Durante la jornada, los asistentes reconocieron la importancia de estas campañas de salud. Edgar Román, vecino de la alcaldía, destacó: “Estoy muy agradecido con el alcalde por esta muestra de apoyo que brinda a todos los vecinos, ya que nos permite realizarnos estos estudios de manera gratuita y bastante rápida”.

Luis Rodríguez, visitante habitual de la demarcación, señaló: “Me parece extraordinario, es muy benéfico para toda la comunidad, además de que significa tranquilidad para uno y para la familia. Es importantísimo hacerse chequeos frecuentes para mantenerse con buena salud”.

Marco Antonio Ruiz, director de Servicios Médicos y de Salud, hizo un llamado a la comunidad de atenderse y fomentar la cultura de la prevención. “Es importante que se revisen y vengan a sus chequeos periódicamente, ya que el cáncer de próstata tiene una tasa de mortalidad de cinco mil a 6 mil muertes al año” y desacató que desde la alcaldía Benito Juárez se apoya con este tipo de jornadas, así como diversos apoyos como la Acción Social BJuntos Contra el Cáncer que beneficia a quienes padecen esta enfermedad cuyo tratamiento es muy costoso.

