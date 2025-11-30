TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Militares en retiro de Chiapas protestaron en esta ciudad y se sumaron a la marcha nacional para que la presidenta y comandante de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, atienda y resuelva sus demandas de mejores condiciones económicas y de salud.

La manifestación de una treintena de personal castrense retirado se movilizó de las instalaciones de la 7a Región Militar, en el oriente de Tuxtla Gutiérrez, a las afueras de la sede del gobierno estatal, donde concluyeron con un breve mitin.

Los inconformes pidieron un trato digno para oficiales y efectivos que "con entrega, lealtad y sacrificio" han servido al país en diferentes responsabilidades y regiones del territorio nacional.

Mejora en la atención clínica y abasto de medicamentos, aumento paralelo de haberes y retiro de pensiones, así como agilización de trámites en delegaciones foráneas, fueron algunos de los principales requerimientos expresados.

El teniente Manuel Medina dijo que la exigencia es de sus derechos que están escritos y plasmados: "Que no falten medicamentos en el hospital militar, que en haberes de retiro obtengan como mínimo un 6 por ciento cada año, y no el 3 ni el 4 por ciento ", planteó.

Que el trato sea digno e igualitario, tanto para militares en activo como retirados, que en el hospital haya médicos y medicamentos; "no hay ni un paracetamol, dan la receta pero tenemos que surtirnos en las farmacias de afuera ", afirmó el militar.

Enfatizó que quienes un día blandieron las armas y realizaron otras funciones castrenses, no piden nada ni más de lo que les corresponde; "esos derechos los ganamos a pulso, dejamos los años en las Fuerzas Armadas, ahora pedimos trato digno para los pensionados".

El llamado respetuoso y disciplinado a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, la presidente Claudia Sheinbaum, es que atienda las demandas y las resuelva "Que le informen de nuestras necesidades y haya respuesta", puntualizó Medina.

