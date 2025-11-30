Apatzingán, Michoacán.- Jonathan M, El Timbas, es el segundo objetivo con una orden de aprehensión por el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez. La Fiscalía y fuerzas federales, le siguen los pasos.

Para la Fiscalía de Michoacán, El Timbas también participó en el asesinato de Bravo Manríquez, por lo que ha cobrado fuerza el operativo para capturarlo a él y a uno de los dos principales líderes de los Blancos de Troya: César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox.

El titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que la institución a su cargo, logró la judicialización y obtuvo las órdenes de aprehensión, en contra de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Botox, así como de Jonathan N, El Timbas.

Torres Piña, expuso en ese sentido, “que en un lapso no mayor a 18 días, la Fiscalía dio con los autores materiales e intelectuales del homicidio de Bernardo Bravo y que contamos con las órdenes de aprehensión sobre estos dos objetivos (criminales); nos hacen falta dos (órdenes de aprehensión) más que estamos trabajando y esperemos obtenerlas próximamente”.

Carlos Torres, reiteró que siguen las tareas operativas, para la localización y detención de los autores materiales e intelectuales del homicidio de Bernardo Bravo.

Reconoció y agradeció la colaboración de las fuerzas federales y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en los operativos del restablecimiento de la paz social, tanto en la Tierra Caliente, como en el resto del estado.

Las áreas de inteligencia, señalan a Jonathan N, El Timbas, como jefe operativo de Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, Jandos/La Fresa, el fundador y líder del grupo delictivo Los Blancos de Troya.

Además, El Timbas, es el jefe de plaza de esa célula delictiva, en la localidad de Raso del Órgano y otras rancherías de esa zona rural del municipio de Apatzingán.

También es considerado como el responsable operativo de extorsiones, secuestros y asesinatos de citricultores, de esa organización criminal.

Las autoridades ya investigan otros delitos en los que está implicado este sujeto, ya que igualmente es denunciado por despojo de huertas con violencia, a productores de esa zona de la Tierra Caliente.

