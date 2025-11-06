Morelia.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo orden de aprehensión en contra de César Alejandro “N”, "El Botox", y Jonathan “N”, "El Timbas", presuntos responsables del homicidio del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el pasado 19 de octubre en Apatzingán.

En un comunicado, la fiscalía informó que las investigaciones realizadas permitieron establecer que, días antes del crimen de Bravo Manríquez, ocurrido el pasado 6 de octubre, la víctima había sido privada de su libertad y liberada un día después, recibiendo así una serie de amenazas en su contra.

De acuerdo con la relatoría de la Fiscalía, el 19 de octubre, Bravo Manríquez se desplazaba en su vehículo, acompañado de su escolta, rumbo al tianguis limonero de Apatzingán, procedente de Morelia.

Minutos después de su llegada, recibió una llamada telefónica y abordó una camioneta color gris, con destino a un inmueble de la localidad de Cenobio Moreno, donde ya lo esperaban El Botox, El Timbas y otras personas más.

Bernardo Bravo Manríquez, líder limonero asesinado el 19 de octubre de 2025. Foto: tomada de Facebook (Bernardo Bravo)

En ese lugar, los agresores accionaron armas de fuego contra Bernardo Bravo, privándolo de la vida. Posteriormente, su cuerpo fue trasladado a bordo de su propio vehículo y abandonado en el tramo carretero Camino a Tepetates, donde fue localizado al día siguiente.

La FGE informó que logró establecer la probable responsabilidad material e intelectual de El Botox -identificado como líder criminal en la región-, así como de Jonathan “N”, el Timbas, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida.

