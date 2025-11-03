Morelia.- Un grupo de personas que se manifestaba esta noche en Apatzingán, Michoacán para protestar por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder limonero, Bernardo Bravo, quemó el Palacio de Gobierno del municipio.

Los manifestantes se concentraron en la plaza principal del municipio y gritaban consignas en contra del gobierno y las autoridades estatales.

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán (03/11/2025). Foto: Raúl Solórzano

En un momento, algunas personas empezaron a lanzar piedras contra las ventanas del palacio de gobierno y luego un grupo abrió la puerta entre patadas y empujones, rompieron mobiliario y prendieron fuego.

Al final, también rompieron los adornos por el Día de Muertos y los quemaron junto con la ofrenda.

La policía no estuvo presente.

En #Apatzingán, un grupo de personas vandalizó el Palacio Municipal, arrojando piedras y otros objetos contra cristales, ventanas y puertas.



Los manifestantes, algunos de los cuales portaban sombrero y camisas blancas, también ingresaron al edificio, de donde sacaron mobiliario. pic.twitter.com/o4ZajxiQSQ — La Voz de Michoacán (@vozmichoacan) November 4, 2025



aov