Pachuca.- Bloqueos en la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 50+800, así como en la carretera México–Querétaro, en el municipio de Tepeji del Río, han ocasionado una severa afectación al tránsito vehicular que circula en esa región.

Como parte de las movilizaciones anunciadas por transportistas para exigir la localización de Fernando Galindo Salvador, operador del transporte público desaparecido en el municipio de Jilotepec, Estado de México, este día se registraron cierres en tres puntos carreteros ubicados en el territorio de Tepeji del Río.

En el kilómetro 86 en ambos sentidos, la circulación permanece cerrada. Aunque el carril con dirección a Querétaro se abre de manera intermitente, solo por lapsos de 10 minutos.

Asimismo, continúa bloqueada la carretera libre a Querétaro, así como la vía Tepeji–Jilotepec, a la altura del punto conocido como Corrales.

Foto: Especial

La fila de vehículos afectados supera los 40 kilómetros.

También hay afectaciones en otro tramo del Arco Norte, donde se mantiene presencia de manifestantes en el kilómetro 80+800, en ambos sentidos, con dirección a Atlacomulco. La última caseta operando en ese tramo es la de Tula II; hacia Texmelucan, el cierre se extiende desde Atlacomulco hasta la caseta de Querétaro.

La principal exigencia de los manifestantes es la aparición con vida del transportista reportado como desaparecido, quien se teme pudo haber sido víctima de un delito relacionado con la inseguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL