Un autobús de pasajeros se volcó la mañana de hoy en la carretera que conduce al municipio de San Felipe Tejalápam, Oaxaca; las autoridades estatales reportaron 29 personas lesionadas, y ninguna fallecida.

El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, detalló que el autobús partió de Santa María Peñoles, Etla, población de la región Valles Centrales, con destino a la capital del estado.

De acuerdo con el funcionario, el chofer perdió el control del autobús y se salió del camino para volcarse a unos metros de la carpeta asfáltica.

Foto: Especial

Entre las personas lesionadas se encuentran tres menores de edad y una mujer embarazada. Todas las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a clínicas y hospitales, según las lesiones que hayan sufrido.

“Estamos coordinando la movilización de más ambulancias de los municipios cercanos, del cuerpo de bomberos, de la Cruz Roja Mexicana, y es lo que tenemos hasta el momento.

“Este autobús salió de Santa María Peñoles y venía a la ciudad de Oaxaca; desafortunadamente perdió el control del autobús el conductor, hay estas personas lesionadas, pero no tenemos reporte de ninguna persona fallecida”, aseguró Manuel Maza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL