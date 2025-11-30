Jamiltepec. – Autoridades de la Subsecretaría de Migración y Población de Oaxaca confirmaron la muerte de una mujer al caer del muro fronterizo entre Tijuana, Baja California y San Diego, California, Estados Unidos. La víctima es del municipio de San Pedro Jicayán ubicada en la Costa oaxaqueña; hay otras personas lesionadas.

“En este momento se iniciará la integración de la documentación necesaria y los trámites pertinentes para llevar a cabo el traslado del cuerpo desde Tijuana hasta su comunidad de origen. Ya se cuenta con un enlace directo con los familiares, con quienes se mantendrá comunicación constante para brindarles acompañamiento durante todo el proceso”, señala el comunicado de la Subsecretaría de Migración y Población.

Las mujeres pretendían cruzar el muro fronterizo ubicado entre Tijuana y San Diego cuando cayeron, y una de ellas perdió la vida. Las víctimas son provenientes de la comunidad de Aguadulce, del municipio de San Pedro Jicayán ubicado en el distrito de Santiago Jamiltepec.

Las autoridades informaron que el cuerpo se encuentra en la morgue de Tijuana, y se espera que pronto se traslade a su comunidad de origen. En tanto, que las que resultaron heridas por la caída su estado de salud es estable.

“De igual manera, ya se realizaron los contactos correspondientes para su canalización con sus familiares, quienes han sido informados de su situación y estarán en seguimiento. La Subsecretaría de Migración y Población permanecerá atenta y en coordinación con las instancias correspondientes para asegurar que todos los procedimientos se realicen conforme a lo establecido y con el acompañamiento institucional necesario”, detallaron las autoridades de migración.

San Pedro Jicayán es una comunidad de 11,555 habitantes, el 97.20 por ciento es población indígena, el 91.50 de ella es hablante de alguna lengua indígena, de acuerdo al Censo de Población 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Además, es uno de los pueblos de Oaxaca con mayor rezago, el 23.20 por ciento de su población de más de 15 años es analfabeta, donde son las mujeres que ocupan el mayor porcentaje en el municipio, según el Inegi.

