El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) aseguró que las denuncias realizadas por trabajadores del Hospital Regional de Oaxaca “Presidente Juárez” no corresponden a la realidad y carecen de sustento.

En un comunicado aseguró que los temas relacionados con infraestructura, abasto de insumos y condiciones laborales “forman parte del trabajo permanente de fortalecimiento institucional y se atienden de manera continua en el nosocomio, que mantiene un abasto de medicamentos e insumos del 96 por ciento”.

Hace dos días los trabajadores del Hospital Regional del ISSSTE “Presidente Juárez” pararon labores para denunciar que áreas como el quirófano operan sin cumplir con las normas sanitarias y que incluso fueron clausuradas con sellos por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y lo cual puede tener consecuencias legales para ellos.

Asimismo, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra el área de cocina donde no funcionan los estufones y hay fugas de agua; y que tampoco se ha dado mantenimiento a las tuberías de oxígeno, por lo que también se han presentado fugas.

A esto se suma, dijeron los trabajadores, la falta de medicamentos e insumos para pacientes de Oncología; y la falta de especialistas para dar atención a los derechohabientes, lo que ha ocasionado sobrecarga laboral a los médicos que trabajan en este hospital.

La respuesta de las autoridades a estas denuncias, aseguró el delegado sindical José Manuel Anaya Rafael, es la amenaza de iniciar procedimientos administrativos o levantar actas administrativas.

El ISSSTE aseguró que las claves restantes se encuentran en proceso de adquisición conforme a los procedimientos autorizados, además de que se realizan las gestiones necesarias en caso de faltante para entregar al derechohabiente, por protocolo nacional.

“Los desperfectos señalados han sido atendidos actualmente y los servicios operan con normalidad. Además, se tienen programados más trabajos de mantenimiento, de manera que no comprometa la atención de los pacientes”.

De la misma forma, aseguró que es falso que exista cualquier tipo de represalia contra el personal por reportar fallas; por el contrario, se les ha solicitado informar oportunamente cualquier incidencia para su atención inmediata.

“No se omite comentar que en ningún momento se ha amenazado al personal por emitir comentarios o reportar fallas, al contrario, se ha invitado al personal que reporten las fallas para atenderlas de manera inmediata”.

El ISSSTE no aclaró sobre la colocación de sellos de la Cofepris en áreas como quirófano y farmacia, según la denuncia de los trabajadores.

