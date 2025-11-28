Progreso, Yucatán.- El paso del frente frío No. 16 mantiene paralizada la pesca en todo el litoral de Yucatán a un par de semanas de que concluya la temporada de captura de pulpo.

El presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del Estado, Mariano Canul Uicab, comentó que este mes de noviembre se han registrado varios frentes fríos y “nuevamente un ‘norte’ intenso obliga al cierre de los puertos este fin de semana”.

Señaló que al sector pesquero le quedan los últimos 15 días de la captura de pulpo, pues la temporada abrió el primero de agosto pasado y termina el 15 de diciembre próximo.

Puntualizó que la meta establecida por las autoridades federales es de 28 mil toneladas del molusco.

Adelantó también que hasta este momento se han capturado 20 mil toneladas del octópodo en Yucatán, además de 5 mil toneladas en Campeche, lo que hace un total de 25 mil toneladas alcanzadas.

“Estamos por llegar a la cuota de 28 mil, pero la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) ya autorizó que la cuota se amplíe a 32 mil toneladas”, indicó.

La Capitanía de Puerto mantiene cerrados todos los puertos a la navegación debido al mal tiempo que prevalece en la costa y que afecta a la actividad pesquera, que actualmente está en la recta final de la captura de pulpo.

Por otra parte, la Capitanía de Puerto informó que los vientos de hasta 60 kph provocan condiciones climáticas adversas para la pesca con alto oleaje, que podrían poner en peligro a las embarcaciones y sus tripulantes.

De acuerdo con la dependencia, se espera que la salida de embarcaciones ribereñas y el grueso de la flota pesquera se reanuden el próximo lunes.

