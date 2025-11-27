Mérida, Yuc.— En una reunión celebrada este jueves en Palacio de Gobierno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, ratificó el “total apoyo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobierno de México al gobernador Joaquín Díaz Mena, así como a las políticas económicas, programas sociales y proyectos estratégicos que se desarrollan en la entidad.

Durante el encuentro, ambos coincidieron en que Yucatán se mantiene como una de las entidades con mayor confianza para invertir, condición que —aseguraron— continuará fortaleciéndose con el acompañamiento del gobierno federal. Según expusieron, empresas nacionales e internacionales han constatado que el estado ofrece certeza, seguridad y estabilidad para generar empleos.

El Gobierno de México también refrendó su respaldo a las obras del llamado Renacimiento Maya, calificadas como un impulso decisivo para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y el bienestar de las familias. Estas iniciativas, afirmaron, cuentan con plena coordinación y apoyo federal para avanzar sin interrupciones.

Díaz Mena destacó que proyectos estratégicos como la ampliación del Puerto de Progreso avanzan conforme a lo previsto y recordó que empresarios han participado en mesas de trabajo donde han verificado el progreso y el impacto positivo que tendrán en la creación de empleos y oportunidades para la población.

En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el gobierno estatal aseguró que los empleos se mantienen, las inversiones continúan llegando y Yucatán seguirá siendo un estado competitivo y atractivo para los sectores productivos.

El Ejecutivo estatal informó además que el proyecto de Presupuesto 2026 asciende a más de 66 mil millones de pesos y fue diseñado para garantizar la continuidad de programas sociales como Mujeres Renacimiento y Juventudes Renacimiento, mejorar los servicios de salud, fortalecer la seguridad pública y ampliar las obras en colonias y municipios. En el caso de Mérida, se reiteró que continuará el trabajo para mejorar el sistema de transporte Va y Ven.

También se aseguró que no se crearán nuevos impuestos y que las actualizaciones previstas no afectarán a la ciudadanía, sino que fortalecerán las finanzas públicas para sostener los servicios y programas sociales.

El Gobierno del Estado subrayó que mantiene una coordinación estrecha con el Gobierno de México y un compromiso con la justicia social, la generación de empleos y el crecimiento económico de la entidad.

Tras el encuentro, Díaz Mena y Ebrard encabezaron una reunión de diálogo estratégico entre la Secretaría de Economía y las secretarías estatales de Economía y Trabajo, convocada por la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (Amsde). Durante la sesión, realizada en Mérida, se analizó la necesidad de contar con una ruta clara para el desarrollo económico del país dentro del Plan México y se presentó la política industrial del Renacimiento Maya, orientada a consolidar proyectos estratégicos y promover el crecimiento regional.

