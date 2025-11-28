Más Información

Más de 100 exobreros de Altos Hornos de México (AHMSA) se concentraron la mañana de este viernes a las afueras del para entablar un y representantes del gobierno estatal con el fin de que les apoyen para obtener sus finiquitos correspondientes.

La protesta en el Congreso estatal es parte de una manifestación que inició hace cuatro días con una caminata desde el municipio de Castaños, en donde iniciaron alrededor de para exigir la solución al rezago de los finiquitos, salarios y prestaciones pendientes desde hace casi tres años.

Julián Torres Ávalos, representante del movimiento, explicó que el diputado Ponce salió a dialogar con ellos y les planteó una alternativa para evitar que continúen la ruta a pie.

“Nos dijo que sabía que queríamos ir a la Ciudad de México, que nos sugirió que no nos fuéramos caminando; que ellos como diputados nos ponían un autobús y nos daban los medios para trasladarnos allá. Le contestamos que lo íbamos a platicar con los trabajadores”, relató.

Más tarde, el subsecretario de Gobierno, Felipe Flores, acudió con instrucciones del secretario Óscar Pimentel y repitió la oferta de proporcionarles el transporte.

Exobreros de AHMSA protestan en Congreso de Coahuila; exigen respuesta a los adeudos laborales pendientes. Foto: Especial.
Tras su presencia en el Congreso, los trabajadores marcharon hacia Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno, donde reiteraron que su objetivo es lograr la intervención del gobierno Federal en el proceso de quiebra de AHMSA.

Al finalizar la concentración, los manifestantes se dispersaron hacia campamentos y casas donde pasarán la noche en Saltillo.

Torres Ávalos sostuvo que, pese a un año de huelga, no existe avance real en sus demandas.

“No ha habido ninguna atención, ningún acercamiento… Queremos que la Federación se acerque”, señaló.

También cuestionó el manejo del proceso por parte del síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, pues dijo que en un año se han vendido muchos activos, y mientras menos activos se recaben, menos dinero recibirán los trabajadores.

Advirtió que, sin intervención federal, el caso podría alargarse durante años e inclusive comparó que podría prolongarse como con Mexicana.

Los trabajadores aseguraron que sus protestas continuarán hasta obtener una respuesta a los adeudos laborales pendientes.

