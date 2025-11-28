Un sismo de magnitud 5.8 se registró la tarde de este viernes al noreste de la comunidad Belisario Domínguez, del municipio de Huixtla, el cual se sintió en gran parte del territorio chiapaneco, así como en Guatemala.

El Servicio Sismológico Nacional informó en que el movimiento telúrico ocurrió a las 14:06:08 horas y ocurrió a 18 km al noreste de Huixtla. Aunque en un inicio dio una magnitud preliminar de 5.9, minutos después ajustó a 5.8.

SISMO Magnitud 5.8 Loc 12 km al NORESTE de HUIXTLA, CHIS 28/11/25 14:06:08 Lat 15.22 Lon -92.38 Pf 137 km pic.twitter.com/2RROzU92Vg — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 28, 2025

La institución también informó sobre otro sismo, a la misma hora y magnitud, en Motozintla.

El gobierno del estado de Chiapas de inmediato activó su plan de monitoreo y vigilancia en las regiones Costa, Sierra, Frailesca y Fronteriza, donde el fenómeno se sintió con mayor intensidad. Al momento del sismo, algunos edificios gubernamentales fueron desalojados.

Sismo sacude Chiapas y Guatemala este viernes 28 de noviembre; no se reportan afectaciones Foto: Especial.

Protección de Civil de Chiapas dijo que se activó el monitoreo en varias municipios donde se sintió el sismo con mayor intensidad.

Por su parte, el gobierno de Guatemala informó que el movimiento tuvo su origen al noreste de la comunidad Belisario Domínguez, por donde pasa la carretera 211, a una profundidad de 133 kilómetros.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.9 Loc 18 km al SUROESTE de MOTOZINTLA, CHIS 28/11/25 14:06:08 Lat 15.22 Lon -92.32 Pf 125 km pic.twitter.com/zNkkH6XEwJ — Sismológico Nacional (@SSNMexico) November 28, 2025

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) de ese país reportó que el sismo tuvo una magnitud de 5.8, con epicentro en la comunidad Belisario Domínguez, municipio de Motozintla, en la Sierra Madre de Chiapas, hacia las 14:09 horas.

El movimiento tuvo su origen a una profundidad de 133.34 kilómetros, cerca de las costas de Pacífico (unos 25 kilómetros) y colindante con Guatemala.

