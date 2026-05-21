Mía Rubín Legarreta, la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín celebró tres años de noviazgo con Tarik Othón, un destacado joven rejoneador mexicano de 22 años, conocido tanto por su prometedora carrera en la tauromaquia como por su sólido noviazgo con la cantante.

La pareja intercambió en redes mensajes de amor por su tercer aniversario, el noviazgo comenzó formalmente en mayo de 2023, después de que se conocieran en una fiesta de cumpleaños de Erik Rubín.

Hace unos días Tarik acompañó a Mía en el lanzamiento de su nuevo tema musical "Lento" en el Acuario Imbursa de la Ciudad de México.

¿Quién es Tarik Othón?

Tarik Othón nació el 16 de diciembre de 2003 en la Ciudad de México, aunque fue en Querétaro donde pasó gran parte de su crecimiento personal y comenzó a desarrollar su carrera. Actualmente tiene 22 años.

Su interés por el mundo ecuestre comenzó desde muy pequeño, alos cuatro años inició su formación en equitación y durante su niñez logró destacar en distintas competencias internacionales de salto ecuestre.

Inició oficialmente su camino en los ruedos en 2019 y en noviembre de 2024 recibió la alternativa profesional con el respaldo de Diego Ventura, una de las figuras más reconocidas del rejoneo. Hoy es señalado como una de las jóvenes promesas de la tauromaquia mexicana.

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Mía y Tarik Othón celebran su tercer aniversario como novios. Instagram miarubinlega

La declaración de amor de Mía Rubín para Tarik Othón

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín abrió su mensaje recordando un momento que marcó su relación: la primera vez que Tarik le dijo “te amo”. Según contó, él le explicó que amar iba más allá de un sentimiento y que representaba una elección diaria.

“Me dijiste algo que nunca voy a olvidar: que tú decidías amarme. Y que eso era mucho más poderoso que simplemente sentir amor por alguien, porque no era algo inexplicable ni algo fuera de tu control… era una decisión consciente”, escribió.

La cantante también recordó que, desde que se conocieron, la relación tomó un rumbo especial y distinto a lo habitual. Aunque todo sucedió rápidamente, aseguró que nunca sintió que las cosas fueran forzadas.

“Prácticamente empezamos a salir desde el momento en que nos vimos por primera vez. Todo pasó muy rápido, pero nunca se sintió apresurado. Al contrario, siempre se sintió correcto”, expresó.

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Momentos románticos entre Mía y Tarik Othón. Instagram miarubinlega

En su publicación, Mía describió a Tarik Othón como alguien que transformó su vida y se convirtió en una figura importante en distintos aspectos de su día a día.

“Llegaste a llenar mi vida de luz y a enseñarme un amor que jamás había conocido. Te convertiste en mi compañero de vida, de aventuras, mi food buddy, mi gym partner, mi maestro de vida y mi mejor amigo”, escribió.

Para cerrar el mensaje, la joven reiteró que, pese a lo que pueda venir en el futuro, hay algo de lo que está segura: continuar eligiéndolo cada día.

“No sé qué nos espere más adelante, pero sí sé algo: hoy, mañana y todos los días, sigo eligiendo amarte. Pase lo que pase. En las buenas y en las malas… pero siempre juntos”, concluyó.

Acompañó su romántico mensaje con una serie de fotografías junto a Tarik, quien respondió con un "Te amo Mía".

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