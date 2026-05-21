La banda británica de rock Wolf Alice se presentó anoche por segunda ocasión en la Ciudad de México como parte de su gira "The Clearing Tour", centrada en la promoción de "The Clearing", su nuevo disco. La primera visita ocurrió hace casi un año, el 17 de julio de 2025, con un concierto sorpresa gratuito en el Foro Indie Rocks. Esta vez, con una producción más amplia, ofrecieron un show de hora y media en el Pepsi Center.

El repertorio arrancó sin rodeos con "Bloom Baby Bloom", el primer sencillo del álbum "The Clearing", una canción donde la vocalista Ellie Rowsell canta con intensidad sobre la posibilidad de florecer pese a las dificultades. Antes, la noche abrió con "Thorns", tema que comparte el mismo inicio introspectivo y honesto que su cuarto material discográfico.

Con un español impecable, Rowsell expresó: “Estoy muy emocionada”, y confesó que ella y sus compañeros —Joff Oddie, Theo Ellis y Joel Amey— llevaban tiempo deseando volver a tocar en México.

El escenario apostó por una estética sencilla, con un fondo brillante dominado por una gran estrella, una imagen sobria que encajó con la esencia de un concierto de rock alternativo.

Fotos cortesía OCESA: Santiago Covarrubias.

La vocalista apareció con un atuendo que mezcló referencias setenteras con toques grunge, mientras el show continuó con temas como "White Horses", "Just Two Girls" y la balada romántica "Leaning Against the Wall", todas pertenecientes a "The Clearing".

El álbum, lanzado durante el verano de 2025, representa una etapa más madura para la agrupación. La propia banda ha explicado que en este trabajo aborda las ansiedades de la adultez desde una perspectiva más serena. Además, marca su primer lanzamiento bajo una disquera importante, Columbia Records, lo que también significó mayores recursos para la producción.

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Aunque la visita estuvo enfocada en su nuevo álbum, quedó claro que los seguidores mantienen un fuerte vínculo con discos anteriores. En cuanto comenzaron a sonar canciones como "You’re a Germ", de "My Love Is Cool" (2015), y "Yuk Foo", de "Visions Of A Life" (2017), el público respondió con saltos, movimientos de cabeza y coros que evidenciaron el cariño por esas etapas de la banda.

Fotos cortesía OCESA: Santiago Covarrubias.

Los temas de "Blue Weekend" (2021) tampoco faltaron en el repertorio. Sonaron canciones como "How Can I Make It Ok?", "Delicious Things", "Play the Greatest Hits", "Lipstick On the Glass" y "Last Man on Earth", un disco considerado uno de los favoritos entre sus seguidores y que además fue reconocido por la crítica especializada; la revista TIME lo incluyó entre los 10 mejores discos de 2021.

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Aunque en distintas entrevistas los integrantes han hablado sobre su evolución artística y su intención de explorar sonidos más amplios que el rock indie, Wolf Alice sabe que uno de sus mayores éxitos sigue siendo "Don’t Delete The Kisses", canción lanzada en 2017 que retrata la mezcla entre amor, inseguridad y vulnerabilidad. Por ello, el tema se convirtió en el gran cierre de una noche que confirmó la fuerte conexión entre la banda y el público mexicano.