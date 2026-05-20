La cantante australiana Kylie Minogue revela en un documental de Netflix que fue diagnosticada de cáncer por segunda vez a comienzos de 2021, pero lo mantuvo en secreto. “Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien”, asegura.

La artista, de 57 años, revela esta nueva enfermedad en el documental "Kylie", estrenado este miércoles en la plataforma Netflix, en el que repasa su trayectoria profesional y otros aspectos personales de su vida.

Kylie Minogue no quiso hacer pública la enfermedad la segunda vez que la sufría porque se encontraba “emocionalmente devastada” y no quería revivir la exposición mediática que acompañó a su tratamiento contra el cáncer de mama en 2005.

“Pude mantenerlo para mí. No como la primera vez”, señala Minogue en la serie de tres capítulos dirigida por Michael Harte.

“Por suerte, lo superé. Otra vez. Y todo está bien. Quién sabe qué me depara el futuro, pero la música pop me nutre… mi pasión por la música es mayor que nunca”, agregó.

La cantante afirmó que el diagnóstico se produjo durante una revisión rutinaria y subrayó la importancia de los controles médicos y de la detección precoz.

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“Habrá alguien ahí fuera que se beneficiará de este recordatorio para hacerse revisiones”, indica en el documental.

“Hubo un momento en que no quería volver a salir de casa. "Padam Padam" me abrió muchas puertas, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un episodio pasajero en mi vida. Y realmente solo quería contar lo que pasó para poder superarlo. Me sentaba a dar entrevistas y en cada oportunidad pensaba: ‘ahora es el momento’, pero me lo guardé para mí”, añadió.

La canción "Story", que publicó en 2023 y forma parte del álbum "Tension", hace referencia a ese período de su vida, según reveló. En el tema la letra relata: “Tenía un secreto que guardaba para mí… Pasa página, cariño, sube al escenario”.

Kylie Minogue fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo de 2005, con 36 años, y se vio obligada a cancelar su gira de grandes éxitos "Showgirl", así como su actuación en Glastonbury.

La cantante recibió el apoyo de numerosos seguidores, como Elton John o el entonces primer ministro australiano John Howard, pero también fue seguida por paparazzis y periodistas, según recuerda.

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El documental cuenta con testimonios de la propia Kylie Minogue, su hermana Dannii Minogue y otros artistas como Jason Donovan y Nick Cave, entre otros.