Las luces se apagan cerca de las 20:30 en el Palacio de los Deportes; de pronto, guitarras eléctricas, destellos que salen del techo, música que se intensifica, se suman la batería y el bajo; finalmente la explosión detona en un “¿Están listos?”.

Korn hace su aparición triunfal ante las más de 18 mil personas que se dieron cita para mover la cabeza al compás de sus canciones este martes 19 de mayo en la CDMX.

“Ciudad de México, hagan algo de puto ruido”, sale como grito de guerra desde el micrófono durante “Blind”, causando un grito al unísono, así como manos en el aire en señal de aprobación.

Lee también Las 5 fotos que marcaron la vida de Michael Jackson fuera del escenario

Relámpagos salen de las pantallas al tiempo que la banda interpreta una tras otra sus canciones más exitosas, sin dar descanso para saludar a sus fans, aunque esto parece no ser necesario.

Una de estas descargas impacta contra los árboles, llamas, un bosque se incendia para la entrada de “Clown” a la noche que, pese al fuego, continúa luciendo destellos cada vez más frecuentes.

Un ejército corea, mientras los círculos empiezan a formarse, el mosh no se hace esperar en la piña de cobre, al menos cinco espacios para intercambiar golpes amistosos se aprecian en el lugar.

Korn hace su aparición triunfal ante las más de 18 mil personas. Foto: César González

Lee también Demandan a Yezzy, marca de Kanye West, por incumplemiento y enriquecimineto ilícito

Para romper con la rudeza de la noche, el vocalista aparece en solitario en el escenario tocando una gaita, que de inicio parece cambiará el ambiente de la noche.

Él pisa con fuerza sobre la tarima mientras sus compañeros vuelven de a poco para “Shoots and ladders”; finalmente, la banda dirige unas palabras a sus fans.

“Ciudad de México, ¿están pasándola bien? Dije que si se la estaban pasando bien, parece que están de la mierda”, dice el vocalista.

Lee también Demian Bichir debutará en el boxeo con "Delphi", la nueva serie de Amazon

“Hemos estado atrapados en el estudio los últimos cinco años y ahora estamos muy felices de poder estar aquí esta noche, ¿quieren escuchar una canción nueva?”, complementa como introducción a “Reward the scars”.

Con “Cold” y “Twisted transistor” la locura se apodera del recinto, largas cabelleras se ven volando libres en el aire en cada rincón del Palacio de los Deportes.

“Ciudad de México, pongan sus jodidas manos en el aire”, esta es la nueva instrucción de la agrupación para continuar con la noche por un par de temas.

Lee también Mía Rubín responde a críticas por ser “nepo baby”: “Así nací”

“¿Siguen con nosotros México? ¿Quieren seguir con esta muerda?, ahora todos levanten la mano y cuando cuente tres gritan: 'que se joda'”, dicen para darle la bienvenida a una de las consentidas de los fans.

“Y’All want a single”, tras la cual abandonaron el escenario. Las luces volvieron a apagarse, pero no por mucho tiempo, una guitarra es la señal, las lámparas de los celulares iluminan el recinto.

La tarima se torna roja para seguir con el show, una antorcha aparece en las pantallas como si marcara el camino para que Korn retome sus lugares y dé el cierre que se merece la noche.

“4 U”, “A.D.I.D.A.S” y “Freak on a leash” son las canciones con las que los estadounidenses se despiden del Palacio de los Deportes cerca de las 22:00, diciendo: “Muchas gracias Ciudad de México, ha sido una noche maravillosa”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm