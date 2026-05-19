"Billie Jean" volvió a convertirse en la canción más escuchada del mundo a más de cuatro décadas después de su lanzamiento, esto impulsado por el fenómeno alrededor de "Michael", la película sobre la vida de Michael Jackson.

La canción acumuló 51.5 millones de reproducciones a nivel mundial, además de regresar a la conversación gracias al éxito en taquilla de la cinta protagonizada por Jaafar Jackson.

Pero, detrás del éxito histórico, los pasos imposibles y el reconocimiento que convirtieron a Michael en el “Rey del Pop”, existió un hombre que pasó toda su vida frente a las cámaras.

Lee también La herencia de Michael Jackson da un giro a favor de Paris Jackson

Algunas fotografías ayudan a entender quién era Jackson lejos de los estadios: un adolescente descubriendo nuevas influencias, un hermano intentando tener una infancia normal, un músico construyendo su identidad y un perfeccionista que trabajó hasta sus últimos días.

El encuentro que unió a Michael Jackson y Bob Marley

En marzo de 1975, los Jackson 5 viajaron a Jamaica para presentarse en el National Stadium de Kingston junto a Bob Marley y The Wailers. Antes del concierto, visitaron la casa del cantante, uno de los lugares más emblemáticos en la historia del reggae.

La fotografía de Fin Costello muestra a los hermanos Jackson junto al artista jamaiquino en una reunión relajada y alejada del protocolo habitual de las estrellas internacionales. Michael tenía entre 16 y 17 años y atravesaba la etapa de dejar atrás la imagen de niño prodigio para comenzar a transformarse en un artista adulto.

Los Jackson 5 compartieron con el ícono del raggae. Foto: Fin Costello/Redferns

La fotografía que retrata la infancia que perdió

Tomada por Michael Ochs Archives en 1972, esta imagen muestra a Michael junto a su hermano Marlon Jackson leyendo una revista sentados en una banca.

Durante esos años, Michael ya era una estrella mundial y gran parte de su tiempo transcurría entre ensayos, programas de televisión y giras internacionales.

Marlon era el hermano más cercano a él en edad y uno de sus principales apoyos emocionales durante la época más intensa de los Jackson 5. Décadas después, Michael reconocería en varias entrevistas que nunca tuvo una niñez normal debido a la presión y al ritmo de trabajo que enfrentó desde pequeño.

El propio Michael reconoció que no pudo llevar una infancia normal por la presión de su carrera. Foto: Michael Ochs Archives/Getty Images

El nacimiento del Michael Jackson solista

En 1979, Michael Jackson dejó claro que quería construir un camino propio. Ese año lanzó "Off the Wall", el disco que marcó el inicio de su independencia artística y el nacimiento de la figura que dominaría la música pop durante las siguientes décadas.

La fotografía de Louis Myrie resume esa transformación. Michael aparece con lentejuelas, un afro perfectamente definido y una estética completamente ligada a la era disco.

Más allá de la moda, aquella etapa representó una evolución creativa. Jackson comenzó a involucrarse mucho más en las decisiones musicales y visuales de su carrera, alejándose poco a poco de la identidad colectiva de los Jackson 5.

Michael Jackson en la etapa de "Off the Wall", Foto: Louis Myrie/Contour RA

La tragedia detrás del guante brillante

El 27 de enero de 1984, durante la grabación de un comercial de Pepsi, un error en la pirotecnia provocó que el cabello de Michael se incendiara frente al equipo de producción.

La fotografía de Bettmann, donde aparece siendo trasladado al hospital mientras aún porta el icónico guante brillante, se convirtió en una de las imágenes más impactantes de su carrera.

El cantante sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo, además de múltiples procedimientos reconstructivos posteriores. Diversas investigaciones y biografías señalan que este accidente marcó también el inicio de su relación con analgésicos para controlar el dolor derivado de las lesiones.

Una de las imágenes más impactantes en la carrera de Michael Jackson. Foto: Bettmann Archive

El último ensayo antes de morir

El 23 de junio de 2009, Michael Jackson ensayó en el Staples Center de Los Ángeles para la gira This Is It. Dos días después moriría a los 50 años.

La fotografía de Kevin Mazur lo muestra sobre el escenario, dirigiendo bailarines y ejecutando coreografías con la energía que todavía mantenía durante los ensayos.

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años debido a una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepinas.

Su médico personal fue señalado como el responsable por administrarle estas sustancias sin el equipo de monitoreo necesario. En 2011, Murray fue declarado culpable de homicidio involuntario y cumplió dos años de prisión.

Una de las últimas fotografías del "Rey del pop" con vida. Foto: Kevin Mazur/WireImage

Lee también Jermaine, hermano de Michael Jackson, enfrenta condena millonaria por un caso de agresión sexual ocurrido en 1988