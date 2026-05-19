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Después de triunfar en el mundo del terror, probará suerte en el cuadrilátero; y es que, el actor se sumará al universo de "Creed" con una nueva serie.

De acuerdo con información publicada por "Deadline", el mexicano encabeza el reparto de "Delphi", una producción de Amazon Prime y que seguirá a un grupo de jóvenes boxeadores que buscan abrirse camino en el deporte.

Según el medio, la serie se esta grabando actualmente en el ciudad de Los Ángeles y, además de Bichir, el elenco está integrado por Benji Santiago, Juan Castano y André Holland.

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En esta historia, Bichir dará vida a Héctor Torres, patriarca de una familia de boxeadores originaria de México que ahora vive en el este de Los Ángeles. Su personaje dirige un gimnasio de boxeo y se caracteriza por ser un padre estricto, aunque profundamente protector con sus hijos.

“Curtido por la experiencia, adopta un enfoque estricto pero cariñoso para criar a sus hijos”, adelanta la descripción oficial del personaje.

La serie también contará con la participación de Wood Harris, quien retomará su papel de Little Duke, personaje conocido dentro de la franquicia cinematográfica.

"Delphi" será la primer serie derivada de la exitosa franquicia protagonizada por Michael B. Jordan, quien funge como productor ejecutivo.

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