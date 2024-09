Aunque Mía, la hija de Andrea Legarreta, está en una etapa temprana de su carrera artística y comenzando a cosechar éxitos, no ha estado exenta de controversias, al igual que sus famosos padres.

La joven, quien también es hija del cantante Erik Rubín, se ha visto recientemente envuelta en rumores sobre una posible boda con el torero Tarik Othón, luego de que en julio, cuando celebró un año de relación con él, apareció con un anillo que desató especulaciones entre sus seguidores, e incluso surgió la especulación de que esperaban un hijo juntos.

Ahora, en un encuentro con la prensa, Mía desmintió ambas historias. "No hay boda. Ya vi en TikTok que dijeron que me casé. No me casé. Bueno, sí hay un anillo, pero no es de compromiso. Pero no, no me casé", aclaró.

Mía Rubín recibiendo regalo de aniversario de su novio Tarik Othon

Rubín admitió que, aunque está profundamente enamorada de su pareja, no tiene planes veloces de llegar al altar, pero tampoco descartó un compromiso en el futuro. "Tal vez joven, pero ahorita no", mencionó.

Sobre cómo ambos manejan los comentarios acerca de su relación, Mía reveló que lo toman con mucho humor. "A veces incluso me manda los comentarios. Una vez vimos un video en YouTube que decía ‘Mía Rubín preñada’ con una portada falsa de mis papás llorando. Estuvo muy chistoso. La verdad, nos reímos mucho".

En cuanto a su deseo de formar una familia en el futuro, Mía expresó su admiración por su madre y la responsabilidad con la que la ha criado, a pesar de las dificultades de la fama. "Habla de la gran mamá que es, y es algo que yo quiero hacer con mis futuros hijos cuando los tenga. Quiero ser una mamá responsable, que esté ahí para sus hijos, y mi mamá es el vivo ejemplo de ello”, mencionó.