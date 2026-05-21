El presidente del Consejo Europeo, António Luís Santos da Costa, arribó a la sede del Senado para la sesión solemne donde será recibido en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo recibió al funcionario europeo y lo llevó al Patio del Federalismo para la Fotografía oficial.

La sesión solemne forma parte de su visita oficial a México en el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

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Ante los legisladores mexicanos, el presidente del Consejo Europeo dijo que la Unión Europea y el mundo necesitan a México y subrayó que “ante la incertidumbre imperante elegirán el diálogo entre socios que creen en la estabilidad y el respeto al derecho internacional.

“Yo tengo la esperanza que la mayoría de naciones elegirán la cooperación frente a la ruptura y aislamiento”, expuso ante legisladores mexicanos en el marco de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Subrayo que esto es la voluntad inequívoca de la Unión Europea y la estrategia que estamos llevando a cabo, promoviendo acuerdos con diversas naciones y regiones en el mundo.

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“Los cambios en la tecnología, la emergencia climática, las tensiones geopolíticas están alterando profundamente el mundo, de forma especialmente preocupante, se está poniendo en entredicho el orden multilateral basado en reglas que nació tras la Segunda Guerra Mundial”.

“Y no es de extrañar que proliferen aquellos que profeticen una fuerza a la ley de la selva. Yo quiero ser más optimista. El futuro no está escrito”, indicó en la sesión solemne forma parte de su visita oficial a México en el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

Ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que la República Mexicana, también desde este Senado, ha defendido siempre ideas fundamentales como la soberanía popular, la división de poderes o el imperio de la ley.

“Y la convicción de que ningún pueblo tiene derecho a decidir el destino de otro. Puede que las ideas ilustradas surgieran en Europa. Pero México nos ha demostrado siempre que esos ideales no pertenecían a un continente. Pertenecen a toda la humanidad”.

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