La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió oficialmente la iniciativa presidencial que propone aplazar la elección judicial para junio de 2028, por lo que ambas cámaras ya alistan un periodo extraordinario de sesiones para su aprobación en los próximos días.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, entregaron en la sede del Senado a la presidenta de la Comisión Permanente la iniciativa que establece que la elección de 4 mil 107 magistrados y jueces en el país.

De acuerdo con la iniciativa de la presidenta Sheinbaum Pardo, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF que estén en funciones a la entrada en vigor de este decreto permanecerán en su cargo hasta el año 2028.

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Con ello, los actuales magistrados Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Mondragón, que concluían su periodo el 31 de octubre de 2027, se quedarán hasta el próximo 2028.

En el acto oficial de entrega del documento, por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, descartó que se le vaya a dar fast track al proceso de aprobación de la iniciativa.

“Estamos en tiempo, vamos a hacer nuestro trabajo, los diputados que somos cámara de origen intentaremos hacer el trabajo cumpliendo todas las etapas, no vamos a abreviar, no vamos a generar medidas rápidas, obedeceremos estrictamente a la legislación para que esto tenga un buen resultado”, apuntó.

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La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, reafirmó que la transformación del Poder Judicial es indispensable “para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada y delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad”.

Rosa Icela Rodríguez sostuvo que el nuevo calendario busca atender los desafíos organizativos señalados por autoridades electorales y fortalecer la planeación del proceso. El ajuste propone que la elección judicial se realice el 4 de junio de 2028, con el argumento de evitar su coincidencia con el proceso electoral de 2027 y homologar calendarios en las entidades federativas.

La consejera jurídica del Ejecutivo advirtió que democratizar la justicia no es retórica, sino un convencimiento de que una de las causas estructurales de la impunidad y la falta de justicia ha sido el distanciamiento entre la ciudadanía y las autoridades responsables de hacer valer esta justicia.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, adelantó que de acuerdo con la ruta legislativa prevista, la Comisión Permanente hará la declaratoria de constitucionalidad de la reforma el próximo 2 de junio para que se publique en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ese mismo día, fecha límite para que cualquier modificación en materia electoral pueda entrar en vigor.

“Una vez que ha sido recibida por parte de la presidencia de la Comisión Permanente, se turna a Cámara de Diputados. Se le informa mañana a los integrantes de la Comisión Permanente e inicia el proceso formal”, señaló.

Dijo que los diputados tendrán cinco días para que puedan conocer del dictamen, discutirlo y analizarlo en las comisiones que determine la Mesa Directiva.

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Una vez que las comisiones en la Cámara de Diputados lo aprueben, se turna al pleno, se le da la publicidad, se esperan las 24 horas que establece el reglamento y se discute en el pleno de San Lázaro.

“Nosotros esperaremos de diputados que nos llegue la minuta. Una vez que llegue se turnará a las comisiones correspondientes, de Estudios Legislativos primera y de Puntos Constitucionales, así ya lo acordamos con la Mesa Directiva, y estaremos dándole cumplimiento al reglamento”.

Se prevé que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa el miércoles y la envíe al Senado, cuyas comisiones sesionarán ese mismo día por la tarde.

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“El día jueves le damos primera lectura, y seguramente el día jueves por la noche estará siendo discutida y votada en el pleno del Senado de la República.

“La enviaremos a los estados, y tendrán los estados que convocar a sesiones ordinarias o extraordinarias, dependiendo en qué circunstancia se encuentre cada Congreso local, y si es así la Comisión Permanente, en la sesión que tiene convocada para el martes 2 de junio, estaremos realizando el cómputo y la declaratoria formal. De tal manera que con esto le damos cumplimiento a los 90 días que establece la ley”, precisó.

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