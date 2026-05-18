La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que envió al Congreso una propuesta de reforma para aplazar la elección del Poder Judicial de la Federación al 2028, sin embargo, previo a la conclusión de su sexenio en 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador insistió en numerosas ocasiones sobre la urgencia de realizar la elección lo antes posible.

Dos meses antes de concluir su sexenio, en agosto de 2024, López Obrador aseveró que era injusto que se quisiera sostener un sistema judicial entregado a una minoría rapaz y caracterizado por la corrupción.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional indicó que “lo que se está planteando es renovarlo para que se imparta justicia a todos los mexicanos”.

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Además, destacó que se sentía muy satisfecho por haber planteado una reforma al Poder Judicial, “porque al no hacerlo tendría un problema de conciencia”

“Cómo fui Presidente de México y me hice de la vista gorda, me convertí y dejé pasar todo lo que estaba constatando y no dije nada y no hice nada por cambiar las cosas, me volví un encubridor”, expresó.

En julio de ese año, afirmó que no quería que su iniciativa de reforma al Poder Judicial se aprobara sin quitar una coma, “porque si se va a mejorar, si se va a enriquecer, adelante”.

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Señaló que si bien la reforma era necesaria, ésta se debía concretar “sin imponer nada, sin excluir que participen, que se sometan al escrutinio público los actuales jueces, magistrados y ministros y que el pueblo decida”.

En junio, aseguró que era urgente una reforma al Poder Judicial, “pues los únicos que se oponen son los machuchones. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia?".

Acusó que el Poder Judicial estaba secuestrado por la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco, que no impartía justicia para el pueblo.

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“Hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero en general está mal el Poder Judicial, si urge (la reforma)”, dijo.

En mayo, sostuvo que era necesaria una reforma judicial en México, pues reprochó que el Poder Judicial había sido tomado por una minoría para controlar, subordinar y supeditar.

"Hace falta la reforma al Poder Judicial y hace falta continuar con el proceso de transformación del país. Es que estábamos en franca decadencia, el gobierno estaba tomado por una minoría que eran los que mandaban en México. Formalmente actuaba el Poder Judicial, el poder Ejecutivo, el INE, el Tribunal Electoral, pero era pura pantalla, los que mandaban eran los de la oligarquía, los potentados", declaró.

"Hay que reformarlo. Yo propongo que elijan a los jueces, magistrados y ministros, que los elija el pueblo, porque la gente tiene un instinto certero, la gente es inteligente y se equivoca menos que los oligarcas", agregó.

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