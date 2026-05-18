La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, presentó la “Temporada de Avistamiento Santuario de las Luciérnagas”, que se llevará a cabo en los municipios de Nanacamilpa y Calpulalpan del 10 de junio al 9 de agosto.

Durante conferencia de prensa, Cuéllar Cisneros expresó que “Tlaxcala es anfitrión por tradición y nuestra gente los recibirá como se merecen (…) Es un espectáculo de luz natural que nuestras luciérnagas nos brindan y nos da una magia increíble, porque es un recorrido muy hermoso”.

Adicionalmente, afirmó que desde hace 48 meses la entidad se ha mantenido con el número de delitos más bajos en el país, “por eso la gente acude con seguridad, confianza y tranquilidad. Somos muy hospitalarios y nos dará mucho gusto recibirles”.

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Por ello, invitó a los turistas a presenciar “este gran espectáculo natural y patrimonio de la naturaleza, porque quien lo llega a visitar quiere regresar (…) Tlaxcala tiene hoy nuevos hoteles, espectáculos de la naturaleza, pero también eventos que mes a mes tenemos para atraer al turismo y una gastronomía increíble”.

En su intervención, la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, expuso que la temporada de avistamiento de luciérnagas “es algo que se vive únicamente en México y en Tlaxcala, donde van a poder tener una noche mágica. Yo lo pongo como un imperdible turístico”.

“Tlaxcala tiene un lugar en la historia fundamental, sin Tlaxcala no existiría el México contemporáneo, porque mucha de nuestra historia parte de este gran estado (…) Es conocer México, un estado cultural sin lugar a dudas, patrimonio de la humanidad y que tienen que visitar”, dijo.

Presentan Temporada de Avistamiento en el Santuario de las Luciérnagas de Tlaxcala (18/05/2026). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Además, aseguró que, de 2019 a la fecha, el turismo ha crecido 60% en la entidad, pues en aquel año la entidad recibía 20 mil turistas extranjeros y en 2025 cerró con la visita de 70 mil, “lo que es un referente por la implementación de políticas diferentes”.

Ante la próxima inauguración del evento, hizo un llamado a respetar los 23 lugares certificados para el avistamiento de luciérnagas, donde no se les pone en peligro, “porque si nosotros llegamos a otro lugar donde no es oficial matamos a las luciérnagas, porque caminamos”.

Por su parte, el secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez, invitó a México y al mundo a vivir la temporada de luciérnagas en Tlaxcalas, “porque es uno de los espectáculos naturales más extraordinarios del planeta y es una experiencia inolvidable”.

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En ese sentido, destacó que el avistamiento de luciérnagas se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos y naturales en México, gracias a la política turística que la gobernadora del estado ha impulsado.

“Nanacamilpa y Calpulalpan no sólo son un destino de temporada. Son lugares que pueden disfrutarse en cualquier momento del año, espacios que forman parte de la identidad y del patrimonio de nuestra tierra”, expuso.

“Por eso, hago invitación a México y al mundo para que vayan a visitar Tlaxcala y vivan este prodigio natural, este prodigio de la naturaleza y que disfruten de su cultura y su gastronomía”, manifestó.

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