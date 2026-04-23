En el marco del Encuentro Nacional por la Cultura del Agua (ENxCA) 2026, el gobierno de Tlaxcala anunció una inversión de 4 mil 500 millones de pesos destinada a la recuperación del río Zahuapan, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular del Ejecutivo estatal, Lorena Cuéllar, destacó que "Tlaxcala es la entidad que más invierte en acciones encaminadas al cuidado de los recursos hídricos en el país".

El proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico y busca revertir el impacto ambiental en una de las cuencas más comprometidas de la región.

Lee también Familias de Mérida se amparan ante desabasto de agua; exigen que autoridades se responsabilicen

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que "Tlaxcala se posiciona como un modelo nacional en el tratamiento y la cultura del agua". | Foto: Especial.

Cuéllar Cisneros afirmó que "Tlaxcala se posiciona como un modelo nacional en el tratamiento y la cultura del agua".

Dentro de este esquema de financiamiento, confirmó que para el municipio de Apizaco se asignarán mil millones de pesos durante 2026. Estos recursos se enfocarán en atender la calidad del agua y mitigar problemas de salud pública derivados de la contaminación hídrica en la zona.

Infraestructura hídrica y nuevos sistemas de tratamiento

De acuerdo con Javier Buenrostro Sánchez, director de Comunicación y Gestión, Tlaxcala contempla "la construcción de tres plantas de tratamiento y colectores en las comunidades de Acopinalco y Tecomalucan, pertenecientes al municipio de Tlaxco, con una capacidad proyectada para procesar más de 55 litros de agua por segundo".

Tlaxcala contempla "la construcción de tres plantas de tratamiento y colectores en las comunidades de Acopinalco y Tecomalucan. | Foto: Especial.

Lee también Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

Asimismo, se anunció la creación de ocho salas inmersivas en distintos municipios, con el objetivo de fomentar la educación sobre el aprovechamiento sustentable del recurso entre los usuarios.

Estrategias de gestión y recuperación de espacios ambientales

Durante el ENxCA, que reunió a más de 3 mil especialistas, organismos civiles y empresarios en el Parque Ecológico Federico Silva, la gobernadora Lorena Cuéllar tomó protesta a la Red Cascos Rosas, una "iniciativa que busca integrar a más mujeres en las áreas técnicas y operativas del sector hídrico mediante becas y capacitación especializada".

ENxCA reunió a más de 3 mil especialistas, organismos civiles y empresarios en el Parque Ecológico Federico Silva. | Foto: Especial.

El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, reconoció las acciones para mejorar el funcionamiento de los sistemas hídricos, porque “el agua nos une y exige una responsabilidad compartida para asegurar el bienestar de las familias, el desarrollo sostenible de nuestro estado y de nuestro país”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr