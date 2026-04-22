Mérida, Yucatán. - Ocho familias de Mérida presentaron una demanda de amparo en el Poder Judicial de la Federación para exigir a autoridades municipales y estatales que se responsabilicen por la baja presión y desabasto de agua potable.

La demanda es contra la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Yucatán (Japay), el Ayuntamiento de Mérida, el Comité Técnico de Evaluación que se dedica a autorizar la construcción de desarrollos inmobiliarios y la Dirección de Desarrollo Urbano municipal.

El amparo fue presentado por Juan Pablo Delgado, secretario nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano (MC), quien destacó que las familias no tienen que usar recursos propios para tener acceso a este derecho y que el principio de progresividad señala que las personas deben disfrutar de los derechos humanos con mayor intensidad con el paso del tiempo y no al revés.

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“Las personas lejos de tener una mejor calidad de vida, están empeorando la misma por tener menos disponibilidad de agua y esto es 100 por ciento atribuible a las autoridades”, señaló.

Dijo que estas autoridades son responsables de no haber realizado estudios de factibilidad para la ampliación de la mancha urbana de Mérida, lo cual ha causado fallas en el servicio de acceso al agua potable.

“Una medida que demandan las familias es que se les haga la instalación de lo que hoy considera la Junta como indispensable para tener agua. Personas servidoras públicas de la Junta dicen que para tener agua en Mérida se va a necesitar tener una bomba y una cisterna forzosamente y esto no debería de ser un requisito impuesto a las familias”, manifestó.

Indicó que la escasez de agua afecta el día a día de todas las familias y apresuró a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

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