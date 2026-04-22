Luego de cuatro días de visita en el país, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien acudió para sostener encuentros con organizaciones civiles, autoridades, víctimas de violaciones graves y familias de personas desaparecidas, ofreció una conferencia de prensa para informar sobre los acuerdos alcanzados durante su estancia.

Durante su agenda de actividades, Volker Türk sostuvo reuniones con representantes de Amnistía Internacional; la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, e incluso con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El comisionado explicó que durante estos encuentros pudo conocer de primera mano los avances y desafíos que enfrenta México en materia de derechos humanos.

Lee también Volker Türk recorre la Corte y reacciona a murales con escenas violentas; "nunca había visto algo así en el mundo", dice

En su mensaje, hizo especial énfasis en la impunidad, un tema recurrente en sus conversaciones con colectivos de búsqueda y organizaciones sociales.

"La impunidad es un tema que ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, es su mayor reclamo, que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos que incluyan el reconocimiento del dolor sufrido, la reparación y garantías de no repetición".

Respecto al tema de desapariciones, subrayó que sigue siendo uno de los desafíos "más graves y dolorosos" en materia de derechos humanos en el país.

Lee también Alto Comisionado de la ONU llega a México; pone foco en desapariciones y crisis de derechos humanos

Expresó que las desapariciones generan un "sufrimiento inimaginable y prolongado para los familiares" y aseguró que la desaparición de personas "erosiona profundamente la confianza entre la población y el estado responsable de prevenir, investigar, juzgar y condenar a los responsables".

Destacó la labor de las madres buscadoras quienes además de enfrentarse a las instituciones también arriesgan su vida para localizar a sus hijos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov