Compostela, Nayarit.- En esta franja de la costa nayarita se va a desarrollar, con una inversión de 21 mil millones de pesos, el complejo turístico Estrella del Pacífico Mexicano.

La presentación del megaproyecto se hizo ante el gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena), quien conoció que fue concebido en donde la arquitectura, naturaleza y hospitalidad convergen para crear una experiencia frente al mar que no tiene precedentes en México.

Además busca consolidar el trabajo de desarrollo turístico y económico para el estado de Nayarit. “Es un día histórico para Nayarit y para México”, exclamó el mandatario estatal.

Dijo que este proyecto es “una inversión sin precedentes en el país, una inversión privada que nos lleva a comprender y entender que juntos somos más fuertes. Debemos de buscar oportunidades para todos, haciendo de México y particularmente de Nayarit, un propósito deveraneo, de descanso”.

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Explicó que el megaproyecto contará con 4 mil 500 viviendas turísticas. “Estamos hablando de una ciudad con una enorme plusvalía en cuanto a su inversión pero que se vincula a la sociedad en sus demandas.

Y agradeció a los empresarios la oportunidad que han dado de empleo a los mexicanos y particularmente a los de Nayarit. “Han llevado tranquilidad, qué comer, qué vestir, cómo vivir a sus familias”, aseveró.

Ubicado en este municipio de Compostela, este gran desarrollo de escala internacional integrará residencias, hospitalidad, marina, golf y bienestar.

Para lograr este objetivo, Costa Nayarit integrará residencias y hoteles de alto nivel, junto con una oferta cuidadosamente curada de experiencias que abarcan bienestar, deporte, gastronomía y vida al aire libre.

Asimismo este ecosistema perfectamente enlazado consolidará a este nuevo desarrollo nayarita como la combinación perfecta de descanso, actividad y comunidad en un mismo lugar.

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Se detalló que otro de los pilares centrales de Costa Nayarit será su vocación marítima, ya que fue ideado como la primera comunidad náutica del país debido a su sistema de canales interiores que permitirán muelles privados y residencias frente al agua.

Además de infraestructura especializada para embarcaciones y una oferta de experiencias vinculadas a la navegación y exploración costera.

Bajo esta premisa, alrededor de la marina se desarrollará un village comercial, considerado como el corazón social del proyecto. En este espacio integrado por restaurantes, tiendas y servicios, convergerán experiencias gastronómicas, espacios de encuentro y servicios para la vida diaria.

La oferta se complementará con un centro de atención médica, tiendas de conveniencia y una infraestructura integral pensada para el día a día de los visitantes.Seguridad, comodidad y un alto nivel de servicio en un solo lugar.

En el ámbito deportivo, se tiene contemplado la construcción de un campo de golf de campeonato diseñado por el reconocido arquitecto estadounidense Tom Fazio, un club house -centro de bienestar enfocado en salud integral y longevidad-, un centro de raqueta con canchas de tenis, pádel y pickleball;

así como parques acuáticos y espacios recreativos diseñados para todas las edades.

Con el respaldo de esta infraestructura excepcional, Costa Nayarit busca promover una vida social activa y sofisticada. Además, su ubicación estratégica permitirá una conectividad de primer nivel, ya que está a solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional de la Riviera Nayarit, actualmente en expansión, y aproximadamente a 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

En su momento, el director general de LPI, Jaime Fasja señaló: “Costa Nayarit nace

a partir de una profunda convicción en el potencial de Nayarit y en el liderazgo del gobernador Miguel Ángel Navarro para seguir impulsando el desarrollo de esta región.

“Estamos frente a una de las mejores costas del Pacífico mexicano, no solo por la belleza de su mar y sus playas, sino por su vegetación, su clima y, sobre todo, por su gente.

“Nuestro compromiso es desarrollar una comunidad única en México, donde la vida náutica, el golf, el bienestar y la hospitalidad convivan de manera natural, elevando el estándar de lo que significa vivir

frente al mar.

“Este proyecto también representa una oportunidad muy relevante para generar empleo, inversión y crecimiento económico en Compostela, en Nayarit y en todo México. Queremos construir no solo un gran destino, sino un legado que impulse el desarrollo de la región”, especificó.