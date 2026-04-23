Veracruz. - Autoridades federales aseguraron y resguardaron en Veracruz 20 aves canoras silvestres y tres primates, los cuales forman parte de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

En un primer caso se trata de 14 ejemplares de cardenal común (Cardinalis cardinalis) y seis charas verdes (Cyanocorax yncas), y tres ejemplares de mono araña (Ateles geoffroyi) de menos de ocho meses de edad.

La delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), colabora con fiscalías en la integración de dos carpetas de investigación relacionadas con la posible extracción y tráfico de fauna silvestre en las regiones de Tuxpan y Poza Rica.

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Ello forma parte de una solicitud de FGR para contar con dictámenes técnicos especializados que permitan la correcta identificación de los ejemplares y así fortalecer las investigaciones en curso.

En un primer caso, se realizó la determinación de 20 aves canoras y de ornato silvestres, entre ellas 14 ejemplares de cardenal común (Cardinalis cardinalis) y seis charas verdes (Cyanocorax yncas), las cuales fueron aseguradas por la autoridad ministerial y trasladadas a la Universidad Veracruzana de Tuxpan.

Los ejemplares fueron encontrados en condiciones de visible trato indigno, en jaulas transportadoras con heces fecales, sin agua y mínimo alimento, visiblemente estresadas y con el plumaje maltratado.

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En el segundo caso, se realizó la determinación de tres ejemplares de mono araña (Ateles geoffroyi) de menos de ocho meses de edad, los cuales eran transportados en una caja de cartón, en condiciones de trato indigno, con deshidratación y estrés, sin documentación que acreditara su legal procedencia.

En ambos casos, la Profepa emitió opiniones técnicas en materia de vida silvestre y proporcionó orientación a las autoridades sobre el manejo, atención y canalización de los ejemplares, con el objetivo de salvaguardar su estado de salud y evitar riesgos durante su resguardo.

La dependencia federal, recordó que el tráfico ilegal de vida silvestre representa una de las principales amenazas para la biodiversidad, al involucrar la extracción, acopio, transporte, comercialización y posesión de especies de flora y fauna silvestre, en contravención de la legislación ambiental y de los tratados internacionales de los que México forma parte.

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