La gobernadora Mara Lezama encabezó la inauguración del “Tulum Air Show 2026”, un espectáculo sin precedentes que combina exhibiciones aéreas, encuentros de negocios e innovación tecnológica, desde el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” de Tulum.

Durante la ceremonia, la gobernadora destacó que este evento marca un momento histórico para Quintana Roo al integrar, por primera vez, demostraciones de la Fuerza Aérea Mexicana, la participación de empresas internacionales del sector aeroespacial y actividades en tierra con una carrera de la NASCAR.

En el marco del evento, Lezama Espinosa reconoció el avance de las mujeres en espacios históricamente limitados, al destacar la participación de la teniente Brenda Citlali García, integrante de las Águilas Aztecas, como símbolo de inspiración para las nuevas generaciones.

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Además, hizo referencia al liderazgo nacional de Claudia Sheinbaum como la primera mujer en encabezar la Presidencia de la República y comandar las Fuerzas Armadas, en un contexto de transformación y equidad.

“En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos muy claro que el crecimiento tiene que sentirse, palparse en la vida diaria de las personas”, afirmó al señalar que este tipo de eventos no solo promueven el turismo, sino que impulsan inversiones, generan empleos y acercan a las juventudes a nuevas oportunidades en sectores tecnológicos y de alto valor.

Sobre el Aeropuerto Internacional de Tulum, Mara Lezama subrayó que ha superado expectativas desde su apertura y posiciona a Quintana Roo como la única entidad del país como cuatro aeropuertos internacionales, fortaleciendo su liderazgo turístico y conectividad de América Latina.

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Durante su intervención, el director del Comité de la Feria Aeroespacial México, general de Grupo PA de EM, Disraelí Gómez Herrera, consideró que este es un evento histórico con un extraordinario escenario que es el Caribe Mexicano.

Destacó el apoyo y participación de empresas del Estado: Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya, ya que estos actores son claves en la transformación y conectividad del sureste del país.

Después de la ceremonia, las autoridades recorrieron el pabellón y exposición estática de aeronaves civiles, militares y globos aerostáticos.

Hoy llevamos a #QuintanaRoo al siguiente nivel ✈️🌎 inaugurando el #Tulum Air Show 2026, junto a la Fuerza Aérea Mexicana y la FAMEX.



Les invitamos a vivir esta experiencia única y a disfrutar un momento lleno de adrenalina. 🙌🏽 pic.twitter.com/o2Tzk2rmXb — Mara Lezama (@MaraLezama) April 23, 2026

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