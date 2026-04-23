Más Información
Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA
Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley
Caen Abel "N", mano derecha de "El Guano", y 9 personas más; grupo delictivo es liderado por hermano de "El Chapo"
Sheinbaum: se tiene que abrir en automático investigación por estancia de hijo de Ebrard en embajada de Reino Unido; revisarán normas
Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda
La gobernadora Mara Lezama encabezó la inauguración del “Tulum Air Show 2026”, un espectáculo sin precedentes que combina exhibiciones aéreas, encuentros de negocios e innovación tecnológica, desde el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto” de Tulum.
Durante la ceremonia, la gobernadora destacó que este evento marca un momento histórico para Quintana Roo al integrar, por primera vez, demostraciones de la Fuerza Aérea Mexicana, la participación de empresas internacionales del sector aeroespacial y actividades en tierra con una carrera de la NASCAR.
En el marco del evento, Lezama Espinosa reconoció el avance de las mujeres en espacios históricamente limitados, al destacar la participación de la teniente Brenda Citlali García, integrante de las Águilas Aztecas, como símbolo de inspiración para las nuevas generaciones.
Lee también Quintana Roo impulsa seguridad en Cozumel; nuevo cuartel y patrullas fortalecen vigilancia
Además, hizo referencia al liderazgo nacional de Claudia Sheinbaum como la primera mujer en encabezar la Presidencia de la República y comandar las Fuerzas Armadas, en un contexto de transformación y equidad.
“En este gobierno humanista con corazón feminista tenemos muy claro que el crecimiento tiene que sentirse, palparse en la vida diaria de las personas”, afirmó al señalar que este tipo de eventos no solo promueven el turismo, sino que impulsan inversiones, generan empleos y acercan a las juventudes a nuevas oportunidades en sectores tecnológicos y de alto valor.
Sobre el Aeropuerto Internacional de Tulum, Mara Lezama subrayó que ha superado expectativas desde su apertura y posiciona a Quintana Roo como la única entidad del país como cuatro aeropuertos internacionales, fortaleciendo su liderazgo turístico y conectividad de América Latina.
Lee también Estrategia "Niñas y Adolescentes Libres y Seguras" arranca en Guerrero; estrategia llegará a comunidades indígenas y zonas vulnerables
Durante su intervención, el director del Comité de la Feria Aeroespacial México, general de Grupo PA de EM, Disraelí Gómez Herrera, consideró que este es un evento histórico con un extraordinario escenario que es el Caribe Mexicano.
Destacó el apoyo y participación de empresas del Estado: Tren Maya, Mexicana de Aviación y Grupo Mundo Maya, ya que estos actores son claves en la transformación y conectividad del sureste del país.
Después de la ceremonia, las autoridades recorrieron el pabellón y exposición estática de aeronaves civiles, militares y globos aerostáticos.
afcl
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]