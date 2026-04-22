Chilpancingo, Guerrero.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda (Morena) puso en operación la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los guerrerenses menores de edad.

En el evento, la mandataria estatal suriana reiteró su compromiso personal y de su gobierno con los derechos, dignidad y libertad de la niñez y adolescencia.

Dijo que “nada puede estar por encima de los derechos y la libertad de nuestras niñas y adolescentes", afirmó y anunció que se impulsarán entornos seguros en 22 municipios para protegerlos de la violencia.

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Esta estrategia es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de este sector mediante acciones directas en 11 municipios prioritarios.

“Hoy Guerrero se suma con acciones en territorio para promover su bienestar y prevenir la violencia y prácticas que lastiman su dignidad y su derecho a construir un futuro en libertad”, expresó.

La estrategia, impulsada por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM), contempla una intervención integral basada en nueve ejes de acción.

Entre ellos destacan:

El trabajo comunitario

Visitas casa por casa

Actividades en escuelas

Capacitación a docentes y personal de salud

Sensibilización de madres, padres, cuidadores y servidores públicos

También se promoverán actividades en espacios públicos y en los Centros Libres para prevenir la violencia sexual, el embarazo infantil y adolescente, así como las uniones tempranas.

En su momento, la secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, mencionó que uno de los ejes será la participación de promotoras y brigadistas comunitarias, quienes trabajarán directamente en territorio, priorizando la atención en lenguas originarias para fortalecer la cercanía con las comunidades.

Y los municipios considerados puntos prioritarios por sus condiciones de vulnerabilidad donde se implementará son:

Acapulco

San Luis Acatlán

Tlacoachistlahuaca

Igualapa, Chilapa

Tlapa de Comonfort

Alcozauca

Metlatónoc

Cochoapa el Grande

Atlamajalcingo del Monte

Xalpatláhuac

En la presentación realizada en Casa Guerrero, la estudiante Mía Isabela Francisco Cabañas destacó que esta estrategia representa esperanza para niñas y adolescentes, al reconocerlas como parte activa de la transformación del estado y del país.

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