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El y representantes de la industria de cruceros iniciaron formalmente la construcción del nuevo. La obra cuenta con un presupuesto inicial de 83 millones de pesos.

El complejo de seguridad abarcará una superficie superior a los 2 mil 300 metros cuadrados. Según el proyecto técnico, las instalaciones incluirán , alojamiento, capacitación, un centro de cómputo y espacios de simulación para los

Infraestructura de seguridad y equipamiento vehicular en Cozumel

Además de la construcción del cuartel, las autoridades entregaron un lote de 21 unidades vehiculares destinadas a labores de vigilancia y operativos. Esta flota representó una inversión de 25 millones de pesos e incluye patrullas, motopatrullas, cuatrimotos y un vehículo blindado diseñado para intervenciones de alto riesgo.

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Estas acciones se complementan con la entrega de la primera etapa de rehabilitación de vialidades en el centro de la isla, realizada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa e integrantes del Fideicomiso del Turismo Crucerista. En esta primera fase se invirtieron 33 millones de pesos; contemplan la colocación de 13 mil metros cuadrados de concreto hidráulico, con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona turística y comercial.

Inversión turística y proyectos de mejora en el malecón

La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó una gira de trabajo con representantes del Comité Técnico del Fideicomiso del Turismo Crucerista, encabezados por Michele Paige, directora ejecutiva de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA), así como ejecutivos de Carnival Corporation, MSC Cruceros, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean Group.

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Durante el encuentro, se presentó el plan de transformación integral para el malecón de Cozumel, que actualmente se encuentra en fase de diagnóstico.

Lezama explicó que estas obras se financian bajo el "esquema de colaboración público-privado", donde "por cada dólar que aportan las navieras, el gobierno del estado aporta otro, asegurando que los beneficios lleguen directamente a las y los cozumeleños”, afirmó".

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JACL/cr

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