El gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de México con el fin de garantizar el acceso al agua.

La gobernadora detalló que dicho acuerdo abarca la inversión conjunta de casi 200 millones de pesos (mdp), gestionados para el mejoramiento de infraestructura de riego agrícola, ampliación y mejora de servicios de agua potable, fortalecimiento del drenaje y tratamiento de aguas residuales.

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Agregó que estas acciones coinciden con la Ley de Aguas Nacionales, la cual establce el acceso equitativo al recurso natural. "Trabajamos juntas y juntos para mejorar el acceso al agua, porque es un derecho que debe estar al alcance de todas y todos", afirmó.

Lezama estuvo acompañada de la directora local de la Comisión Nacional del Agua, Érika Ramírez Méndez, y de la secretaria de gobierno, Cristina Torres.

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