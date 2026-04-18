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El gobierno de , encabezado por Mara Lezama firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de México con el fin de garantizar el acceso al .

La gobernadora detalló que dicho acuerdo abarca la inversión conjunta de casi 200 millones de pesos (mdp), gestionados para el mejoramiento de infraestructura de riego agrícola, ampliación y mejora de servicios de agua potable, fortalecimiento del drenaje y tratamiento de aguas residuales.

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Agregó que estas acciones coinciden con la Ley de Aguas Nacionales, la cual establce el acceso equitativo al recurso natural. "Trabajamos juntas y juntos para mejorar el acceso al agua, porque es un derecho que debe estar al alcance de todas y todos", afirmó.

Lezama estuvo acompañada de la directora local de la Comisión Nacional del Agua, Érika Ramírez Méndez, y de la secretaria de gobierno, Cristina Torres.

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dft

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