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Hombres armados irrumpen en bar de Morelos y matan a ocho; el lugar había sido inaugurado horas antes
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Cuernavaca.- Un comando irrumpió esta madrugada en un bar del poblado de Anenecuilco, cuna de Emiliano Zapata, y disparó contra los clientes dejando un saldo de siete hombres y una mujer acribillados.
El bar, situado en el municipio de Ayala, había sido inaugurado horas antes y por tanto una de las líneas de investigación que siguen las autoridades es la extorsión; un delito que tiene postrados al comercio establecido de la zona oriente del estado.
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Ayala es un municipio contiguo a Cuautla, considerado a nivel nacional como la región con mayor índice de extorsión en el país.
El ataque ocurrió alrededor de las 04:50 horas en el bar “El Rincón de la Banda”, puesto en operación horas antes.
Un reporte preliminar identificó a por lo menos cinco hombres armados que arribaron a bordo de motocicletas, de las cuales descendieron y apenas cruzaron la puerta del bar abrieron fuego contra los clientes. Enseguida emprendieron la huida.
Un reporte al número de emergencias, movilizó a las autoridades y los primeros en llegar fueron los paramédicos, quienes confirmaron la muerte de siete hombres en el lugar, mientras que una mujer perdió la vida a consecuencia de las heridas.
Asimismo, se informó que varias personas resultaron lesionadas.
La zona fue acordonada por fuerzas federales, castrenses y estatales, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.
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Al sitio también acudieron efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, así como agentes de investigación criminal y personal del Ministerio Público.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.
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afcl
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