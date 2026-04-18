Culiacán. - En un ataque con armas automáticas contra un grupo de personas que se encontraban en el exterior de un domicilio en la colonia Paseo Alameda en Culiacán, un hombre identificado como Pedro “N” perdió la vida y dos mujeres y un menor de edad resultaron heridos, por lo que fueron internados en un hospital.

Los vecinos de la calle de Los Olivos de dicha colonia que escucharon las continuas detonaciones de armas de fuego lo reportaron a las líneas de emergencia, por lo que el personal militar fue el primero en llegar al lugar del atentado.

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El personal de la Cruz Roja que fueron alertados de personas heridas en estos hechos desplazaron dos unidades, por lo que los paramédicos al brindar los primeros auxilios determinaron que la persona del sexo masculino había fallecido a causa de los impactos.

Sobre las personas heridas en este ataque a balazos por personas armadas que lograron huir de la zona fueron identificadas como Elsi Vanessa “N”, de 28 años de edad, Virgen Lourdes “N” de 27 y el adolescente Jesús Arturo “N” de 17 años, los cuales fueron llevados a un hospital e internados para recibir atención médica.

Los datos recabados por los peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado fueron en el sentido que varias personas de ambos sexos se encontraban en el exterior de un domicilio, de la colonia Paseo Alameda platicando, cuando desconocidos se presentaron y les dispararon sin motivo aparente.

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afcl