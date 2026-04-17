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León, Gto.- con la cabeza hacia abajo en el barandal perimetral de la Parroquia de San Martín de Porres, cuando presuntamente .

La de acero, y de esa forma quedó inmovilizado.

La publicó la imagen del presunto ladrón en sus redes sociales, con detalles del incidente.

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A las 12:45 horas de este jueves 16 de abril de 2026, “un hombre intentó ingresar de manera ilegal a las instalaciones del templo, dañando la infraestructura que con tanto esfuerzo hemos mantenido entre todos”.

Comunicado de la parroquia, vía Facebook. | Foto: Especial.
Comunicado de la parroquia, vía Facebook. | Foto: Especial.

Rompió los barrotes del barandal perimetral. Sin embargo, en su intento por cruzar, “la situación tomó un giro inesperado cuando quedó colgado de la misma estructura que intentaba vulnerar”, describió.

Al percatarse del hecho, vecinos lo reportaron al Sistema de Emergencias y pidieron la intervención de la Policía para rescatar al “presunto ladrón” y llevarlo ante el Ministerio Público.

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La parroquia posteó que, gracias a la oportuna detección del incidente, “se pudo evitar que el daño pasara a mayores o que se sustrajeran objetos sagrados y bienes de la comunidad”.

El suceso, más allá de los daños materiales en la herrería, nos recuerda la vulnerabilidad de nuestros espacios dedicados al encuentro con Dios y con el prójimo, aseveró la parroquia.

La parroquia posteó que, gracias a la oportuna detección del incidente, “se pudo evitar que el daño pasara a mayores". | Foto: Especial.
La parroquia posteó que, gracias a la oportuna detección del incidente, “se pudo evitar que el daño pasara a mayores". | Foto: Especial.

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Hizo un llamado a la vigilancia comunitaria, a estar atentos a movimientos sospechosos en los alrededores, especialmente en horarios nocturnos, así como a tener una comunicación activa y ante una situación inusual, dar aviso a las autoridades o a los encargados de la parroquia.

Destacó que la parroquia no es solo un edificio de piedra y metal; “es nuestra casa en común, el lugar donde celebramos la fe, encontramos consuelo y fortalecemos nuestros lazos como familia espiritual”.

“Cuando alguien atenta contra el templo, atenta contra el esfuerzo y la devoción de cada feligrés”, acotó.

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JACL/cr

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