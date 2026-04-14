Tabasco. - El gobierno de Tabasco justificó los homicidios que se han cometido en el estado a una lucha entre dos grupos delictivos que se disputan la plaza.

En entrevista, el mandatario estatal, Javier May Rodríguez, afirmó que por los diversos delitos que se han cometido en las últimas semanas, hay detenidos y se está actuando conforme a la ley para castigar a los responsables.

"Hemos dicho que quien cometa un delito o un delito de este tipo será condenado, hay cero impunidad. Estamos actuando todos los días y tenemos detenciones importantes, es una pugna que traen entre los dos grupos por recuperar la rectoría de sus organizaciones delictivas", señaló.

El gobernador May Rodríguez afirmó que ningún grupo criminal estará por encima del estado, por lo que se está trabajando para el bien de los tabasqueños.

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El mandatario tabasqueño minimizó las críticas hechas por la dirigencia estatal del PRD, asegurando que no representan nada.

"No representan a todo Tabasco y no tienen propuestas, es decir, no tienen bandera. No representan los sentimientos de Tabasco. Siempre se oponen a todo", precisó.

Incremento de la violencia

La cifra de víctimas del crimen organizado sigue creciendo en Tabasco, donde suman nueve personas decapitadas en lo que va del año 2026.

Este lunes, vecinos de la Villa Macultepec, de Centro, alertaron a las autoridades de que, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Villahermosa–Frontera, fueron localizadas dos bolsas negras con restos humanos.

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En el sitio, fueron abandonadas también dos neveras de unicel, en cuyo interior se encontraban dos cabezas humanas, así como una cartulina con mensajes de amenaza y haciendo alusión al grupo criminal "La Barredora", quien se atribuyó el crimen.

La cifra de víctimas del crimen organizado sigue creciendo en Tabasco, donde suman nueve personas decapitadas en lo que va del año 2026. Foto: Archivo

Tras el reporte ciudadano, los elementos de la policía estatal arribaron al lugar para acordonar la zona, dando aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron la carpeta de investigación.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), para la necropsia de Ley y realizar las pruebas periciales necesarias para su identificación.

Cabe señalar que, apenas el 7 de abril, fueron localizadas dos personas ejecutadas y decapitadas, en distintas comunidades de Centro y Nacajuca.

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No obstante, el 21 de febrero, se reportó el primer caso de decapitación, donde la víctima era un adolescente cuya cabeza fue localizada sobre la carretera a la ranchería Río Viejo primera sección de Centro.

El 25 de febrero, se reportó el segundo caso de decapitación en la ranchería Acachapán y Colmena primera sección, de Centro, abandonada en una nevera de unicel junto a una cartulina con amenazas.

Para el 4 de marzo, se registró un tercer caso de decapitación en las inmediaciones de la colonia La Manga 1 de Centro y para el 5 de marzo, se registró un cuarto decapitado en el Ejido Marín, de Cunduacán.

Y la noche del 31 de marzo, fue localizada la quinta víctima de decapitación, cuya cabeza estaba en una hielera de unicel, junto a la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia José María Pino Suárez, Centro y con un cartel con amenazas contra varios civiles.

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