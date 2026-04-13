La cifra de víctimas del crimen organizado sigue creciendo en Tabasco, donde dos hombres se sumaron las estadísticas que ya alcanzan los nueve ejecutados y decapitados en lo que va del año 2026.

Y es que durante las primeras horas de este lunes, vecinos de la Villa Macultepec, de Centro, alertaron a las autoridades de que, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Villahermosa–Frontera, fueron localizadas dos bolsas negras con restos humanos.

En el sitio, fueron abandonadas también dos neveras de unicel, en cuyo interior se encontraban dos cabezas humanas, así como una cartulina con mensajes de amenaza y haciendo alusión al grupo criminal ‘La Barredora’, quien se atribuyó el crimen.

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Tras el reporte ciudadano, los elementos de la policía estatal arribaron al lugar para acordonar la zona, dando aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes iniciaron la carpeta de investigación.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), para la necropsia de Ley y realizar las pruebas periciales necesarias para su identificación.

Otros hallazgos de cuerpos abandonados en la región

Cabe señalar que, apenas el 7 de abril, fueron localizadas dos personas ejecutadas y decapitadas, en distintas comunidades de Centro y Nacajuca.

No obstante, el 21 de febrero, se reportó el primer caso de decapitación, donde la víctima era un adolescente cuya cabeza fue localizada sobre la carretera a la ranchería Río Viejo primera sección de Centro.

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El 25 de febrero, se reportó el segundo caso de decapitación en la ranchería Acachapán y Colmena primera sección, de Centro, abandonada en una nevera de unicel junto a una cartulina con amenazas.

Para el 4 de marzo, se registró un tercer caso de decapitación en las inmediaciones de la colonia La Manga 1 de Centro y para el 5 de marzo, se registró un cuarto decapitado en el Ejido Marín, de Cunduacán.

Y la noche del 31 de marzo, fue localizada la quinta víctima de decapitación, cuya cabeza estaba en una hielera de unicel, junto a la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia José María Pino Suárez, Centro y con un cartel con amenazas contra varios civiles.

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