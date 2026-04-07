En reposición del procedimiento, un juez federal impuso sentencia condenatoria de hasta 24 años de carcel a tres integrantes del grupo criminal “La Barredora”, dedicados a la venta de drogas y armamento, y detenidos en marzo de 2012 por la Fiscalía General de la República (FGR).

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó de nueva cuenta las pruebas suficientes para obtener condena contra Jonatan Mendoza Rivera, “El Jona” o “El Jonny”; Crispín Elacio Dolores, “El Cherokee”; y Rodrigo Pérez Rodríguez.

Lo anterior, informó la FGR, por su responsabilidad en los delitos de crimen organizado (hipótesis de contra la salud), portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de marihuana y clorhidrato de cocaína.

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La Fiscalía General de la República detalló en un comunicado que el juez dictó 24 años tres días de prisión para Mendoza Rivera, “El Jona” o “El Jonny”, por los delitos de delincuencia organizada (hipótesis de contra la salud) y portación de arma de fuego de uso exclusivo.

En tanto, que a Elacio Dolores, “El Cherokee”; y Pérez Rodríguez se le impuso pena de 17 años de prisión por los mismos delitos, más el de contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de cocaína, en cuanto al primero, y con fines de comercio de marihuana para el segundo.

Los tres se encuentra presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 3 “Noreste”, localizado en Matamoros, Tamaulipas.

A los sentenciados se les atribuye formar parte de la organización criminal denominada “La Barredora”, dedicándose a la venta de narcótico y de armamento.

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