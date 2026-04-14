Villahermosa.— La cifra de víctimas del crimen organizado sigue creciendo en el estado de Tabasco, donde dos hombres decapitados fueron localizados, con lo que ya se alcanzan nueve casos de este tipo en lo que va del año.

Durante las primeras horas de ayer lunes, vecinos de la Villa Macultepec, del municipio Centro, alertaron a las autoridades de que, a la altura del kilómetro 19 de la carretera Villahermosa–Frontera, fueron localizadas dos bolsas negras con restos humanos.

En el sitio también fueron abandonadas dos neveras de unicel con dos cabezas humanas, así como una cartulina con mensajes de amenaza y haciendo alusión al grupo criminal La Barredora, el cual se atribuyó el crimen.

Policías estatales arribaron al lugar para acordonar la zona, dando aviso a la Fiscalía General del Estado, que inició la carpeta de investigación.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar las pruebas periciales necesarias para su identificación.

Apenas el 7 de abril fueron localizadas dos personas decapitadas en distintas comunidades de Centro y Nacajuca. No obstante, el 21 de febrero se reportó el primer caso de decapitación, donde la víctima era un adolescente, cuya cabeza fue localizada sobre la carretera a la ranchería Río Viejo, en Centro.

De igual manera, el 25 de febrero se reportó que en la ranchería Acachapán y Colmena primera sección, de Centro, fue abandonada una cabeza humana junto a una cartulina con amenazas.

También, el 4 y 5 de marzo se localizaron dos personas decapitadas, una en las inmediaciones de la colonia La Manga 1 de Centro y otra en el Ejido Marín, de Cunduacán. Finalmente, el 31 de marzo también fue hallada una cabeza junto a la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia José María Pino Suárez.

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