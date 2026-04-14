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Mexicali, 14 de abril.- La suspendió clases en modo presencial en varias de sus sedes, en , debido a una difundida en redes sociales la noche del lunes 13 de abril.

De acuerdo con un comunicado de prensa compartido por la universidad en su página oficial en redes sociales, la suspensión aplica para alumnos y personal de por lo menos seis facultades de la .

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Durante las primeras horas de este martes, la institución informó que la noche anterior autoridades lograron identificar una amenaza de bomba en un grupo en redes sociales, por lo que fue necesario activar un protocolo de seguridad preventivo.

Tras los hechos, se ordenó que las clases se desarrollaran de manera virtual en los turnos matutino y vespertino mientras se evaluaba el riesgo. Por parte de la UABC, se advirtió al estudiantado que este tipo de amenazas, aun cuando resulten falsas, conllevan sanciones severas, incluyendo la expulsión definitiva y posibles consecuencias legales.

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JACL/cr

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