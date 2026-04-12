Acámbaro, Gto.- Agricultores del Módulo de Riego 011 y familias completas de Acámbaro marcharon este domingo en contra de la construcción del acueducto de la Presa Solís, con el que el gobierno proyecta dotar de agua potable a las ciudades de León, Celaya, Irapuato, Salamanca y Silao, en el estado de Guanajuato.

Los manifestantes se desplazaron a pie, en tractores, burros y caballos por las calles del Centro de esta ciudad en defensa del agua de la Presa Solís, que advirtieron es para el cultivo de maíz, frijol y otros alimentos. “Es agua de esta gente, se la quieren llevar para enriquecer a la industria y empobrecer al pueblo”, gritaron en la movilización.

“El agua no se vende, el agua de defiende”, “Claudia, Dennise, escucha, el pueblo está en la lucha”, repitieron en alusión a la presidenta de Méxio y a la gobernadora.

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El acueducto “Solís-León” forma parte de los proyectos de infraestructura del Plan Nacional Hídrico que el Gobierno Federal desarrolla en coordinación con el Ejecutivo estatal.

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En la “marcha y cabalgata” exhibieron lonas, la imagen de Emiliano Zapata y la frase “Agua Tierra y Libertad", así como cartulinas con mensajes dirigidos a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo: “No al acueducto de la Presa Solís”, “Gobernadora construya su propia presa, el agua es del pueblo no de la industria".

"El agua es vida, el agua es bendición en estas tierras, señora gobernadora quiere enriquecer a la industria y empobrecer a este pueblo”, aseveró otro de los inconformes en la protesta que partió de la Plaza de la Soledad.

Amadeo Hernández, vocero del movimiento que se opone al acueducto Solís-León, sostuvo que es una lucha legítima, sin fines políticos.

“Este movimiento no es de tintes políticos, aquí no hay partidos políticos, los políticos y los partidos políticos defienden sus intereses, aquí es una causa social de la gente, del pueblo, y eso no es fácil defenderlo; ¿quién se debe defender?: el mismo pueblo; ¿quién está aquí atrás?: el pueblo, defendiendo sus derechos, sus causas, sus necesidades y ante todo vamos a apoyar esta lucha porque es justa, es digna”, acotó .

En la protesta, dijo, hay gente de la zona urbana y rural, delegados del módulo de riego , los comisariados que forman parte de los ejidos y los pequeños propietarios.

“Defender el agua que por ley se la dio el presidente de la República a cada uno de los ejidos”. Las necesidades del sureste del estado, que es la Presa Solís, no puede ser para satisfacer las necesidades de la zona industrial del estado de Guanajuato.

El vocero señaló que no puede descobijar un lado para cubrir a otro. Además aclaró que en el movimiento “no queremos pelear, solo que nos estamos defendiendo”. Aseveró que se defenderán hasta sus últimas consecuencias.

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